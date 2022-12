Pripomienkuje sa návrh zákona, ktorý upravuje aj vek rušňovodiča

Bratislava 12. decembra (TASR) – Výkon činností, ktoré sú potrebné na prevádzku dráhy a dopravu na dráhe, by sa mal uľahčiť. Špeciálne dráhy sa majú nanovo prerozdeliť, tiež by sa mal znížiť potrebný vek pre osobu, ktorá žiada o vydanie preukazu rušňovodiča. Dosiahnuť to má návrh zákona o dráhach z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ktorý je zverejnený na legislatívno-právnom portáli Slov-lex. Právna norma je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktoré sa má skončiť 2. januára 2023.



Návrh zákona upravuje, respektíve spresňuje a mení niektoré činnosti a inštitúty v oblasti dráh a dopravy na dráhe, pričom prihliada na prijatie európskych nariadení a rozhodnutí. Zároveň sa má na základe poznatkov z aplikačnej praxe upraviť nové prerozdelenie špeciálnych dráh.



Prvou kategóriou má byť metro, čo vytvára legislatívny základ pre prípadnú výstavbu metra v budúcnosti. Druhou kategóriou sú lokálne dráhy. Do tejto kategórie sú zahrnuté koľajové dráhy, ktoré slúžia na regionálnu verejnú osobnú dopravu, a od železničných dráh sa líšia svojím rozchodom, napäťovou sústavou, charakterom prevádzky, prípadne aj prenosom ťažnej sily (ozubnicou). Treťou kategóriou sú turisticko-hospodárske dráhy. Sem patria historické lesné, poľné a detské železničky, ktorých hlavným účelom nie je každodenná preprava cestujúcich do práce či do školy, ale slúžia turistickým, kultúrnym a iným spoločenským potrebám.



Tiež by sa mal ustanoviť vek 19 rokov pre osobu, ktorá vedie železničné vozidlo, ale len na území SR a pre rýchlosť do 65 km.h-1. "Európska legislatíva ustanovuje vek 20 rokov pre osobu, ktorá vedie železničné vozidlo v rámci viacerých štátov Európskej únie," priblížilo MDV.



Zníženie veku v rámci územia SR podľa rezortu dopravy vyplynulo z otvárania nových študijných odborov na stredných školách, ktoré budú čiastočne pripravovať uchádzačov na výkon povolania rušňovodič. "V prípade úspešného absolvovania maturitnej skúšky, dokončenia odbornej prípravy vo vzdelávacom zariadení a úspešnom vykonaní skúšky, do dosiahnutia veku 20 rokov, môžu absolvovať zácvik v železničnej spoločnosti, pre ktorú budú vykonávať túto profesiu," dodalo ministerstvo.



Pre zníženie administratívnej záťaže podnikateľského prostredia sa má upraviť možnosť predkladania kópií k vydaniu preukazu na vedenie dráhového vozidla po uplynutí jeho platnosti. Návrh zákona by súčasne mal upraviť nový inštitút licencie na zachádzanie na železničnú infraštruktúru za súčasného udržania bezpečnosti, keďže doterajšie požiadavky pre vlečkárov, ktorí zachádzajú na železničnú sieť, sú neprimerane prísne.