Pripomienky k zákonu o poľovníctve možno ešte vzniesť do 11. septembra

Bratislava 9. septembra (TASR) - Zákon o poľovníctve, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) predložilo v auguste Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, možno pripomienkovať ešte do 11. septembra. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. júla 2025.



Súčasný zákon o poľovníctve, ktorý v súčasnosti predstavuje základ právnej úpravy poľovníctva v SR, neviedol podľa MPRV k potrebnej úprave početných stavov raticovej zveri a nezabránil vzniku obrovských škôd v poľnohospodárstve a významnému poškodzovaniu lesných porastov zverou.



Aktuálne platný zákon o poľovníctve podľa agrorezortu taktiež neobsahuje dostatočné nástroje na efektívny boj s veterinárnymi ochoreniami, akým je aktuálne africký mor ošípaných (AMO) u diviačej zveri. Zároveň aplikačná prax ukázala, že viaceré ustanovenia zákona sú nejednoznačné a umožňujú rôzny výklad. To vedie k mnohým konaniam na prokuratúre a na súdoch s rôznymi výsledkami, najmä vo vzťahu k evidencii zmluvy o užívaní poľovného revíru.



"Absolútne nedostatočná je aj, a to v súvislosti so zákonom o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, úprava registrácie poľovníckych organizácií. Zákon o poľovníctve totiž neukladá žiadne povinnosti registrovaným subjektom predkladať do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci zmenu zapísaných údajov, čím sa znižuje jeho relevantnosť, respektíve hodnovernosť údajov v ňom zapísaných," podčiarklo v predkladacej správe agroministertvo.



Vzhľadom na potreby aplikačnej praxe je podľa MPRV cieľom predloženého návrhu zákona upraviť a spresniť uznávanie, zmenu a užívanie poľovných revírov, zmeniť poľovnícke plánovanie, znížiť stavy raticovej zveri a tým aj škody, ktoré táto zver spôsobuje v poľnohospodárstve a na lesných porastoch. Ďalej je cieľom návrhu zákona zefektívniť a zjednodušiť vedenie poľovníckej dokumentácie a evidencie elektronicky v informačnom systéme poľovníctva, ako to vyžaduje súčasná doba, s použitím moderných nástrojov.



"Návrh zákona tiež precizuje a dopĺňa právnu úpravu týkajúcu sa vzniku a zániku poľovníckych organizácií. Návrhom zákona sa vymedzuje právne postavenie, organizácia a pôsobnosť Slovenskej poľovníckej komory. Ďalšou riešenou oblasťou je postup pri uplatňovaní náhrady škody spôsobenej poľovníctvom a zverou. Ustanovuje sa pôsobnosť orgánov štátnej správy poľovníctva, upravuje sa štátny dozor v poľovníctve a zodpovednosť za porušenie povinností na úseku poľovníctva," podčiarkol agrorezort.



Ministerstvo pôdohospodárstva upozornilo, že sa navrhuje zaviesť nový systém vzniku užívacieho práva k poľovnému revíru. Ten má nahradiť súčasné evidovanie zmluvy o užívaní poľovného revíru okresným úradom a odstrániť nedostatky, ktoré sú so súčasnou evidenciou spojené, najmä znížiť množstvo súdnych konaní.



"Návrh zákona bol pripravovaný a prerokovávaný v procese jeho tvorby v regiónoch v rámci jednotlivých krajov za účasti zástupcov orgánov a organizácií, ktorých sa oblasť poľovníctva dotýka," dodal agrorezort.