< sekcia Ekonomika
Pripomienky ÚRSO k energetickej chudobe MH zapracuje do legislatívy
Rezort hospodárstva sa rozhodlo podľa úraduv äčšinu z pripomienok úradu zapracovať a následne ich aj zakomponovať do materiálu, ktorý bude posunutý do ďalšieho legislatívneho procesu.
Autor TASR
Bratislava 15. augusta (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) navrhol úpravy v oblasti opatrení riešenia energetickej chudoby a efektívnosti. Jeho zástupcovia na pracovnom stretnutí v piatok rokovali s Ministerstvom hospodárstva (MH) SR o novelách zákonov o regulácii v sieťových odvetviach a o energetike, ktoré rezort predkladá do legislatívneho procesu, pričom väčšinu z pripomienok úradu zapracuje do legislatívy. V piatok o tom informoval hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.
„ÚRSO navrhol úpravy v oblasti opatrení smerujúcich k zmierňovaniu a riešeniu energetickej chudoby. Pripomienky regulátora sa ďalej týkali energetickej efektívnosti pri regulácii energetických sietí a tarifikácii elektrických sietí, požiadaviek na energetickú efektívnosť pri prevádzkovaní prenosových sústav a distribučných sústav, ako aj opatrení pre dohľad a dozor nad dodržiavaním zákonných ustanovení,“ uviedol úrad.
MH sa rozhodlo podľa neho väčšinu z pripomienok úradu zapracovať a následne ich aj zakomponovať do materiálu, ktorý bude posunutý do ďalšieho legislatívneho procesu.
„ÚRSO navrhol úpravy v oblasti opatrení smerujúcich k zmierňovaniu a riešeniu energetickej chudoby. Pripomienky regulátora sa ďalej týkali energetickej efektívnosti pri regulácii energetických sietí a tarifikácii elektrických sietí, požiadaviek na energetickú efektívnosť pri prevádzkovaní prenosových sústav a distribučných sústav, ako aj opatrení pre dohľad a dozor nad dodržiavaním zákonných ustanovení,“ uviedol úrad.
MH sa rozhodlo podľa neho väčšinu z pripomienok úradu zapracovať a následne ich aj zakomponovať do materiálu, ktorý bude posunutý do ďalšieho legislatívneho procesu.