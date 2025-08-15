Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 15. august 2025Meniny má Marcela
< sekcia Ekonomika

Pripomienky ÚRSO k energetickej chudobe MH zapracuje do legislatívy

.
Na archívnej snímke predseda Úradu na reguláciu sieťových odvetví Jozef Holjenčík (ÚRSO). Foto: TASR Jaroslav Novák

Rezort hospodárstva sa rozhodlo podľa úraduv äčšinu z pripomienok úradu zapracovať a následne ich aj zakomponovať do materiálu, ktorý bude posunutý do ďalšieho legislatívneho procesu.

Autor TASR
Bratislava 15. augusta (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) navrhol úpravy v oblasti opatrení riešenia energetickej chudoby a efektívnosti. Jeho zástupcovia na pracovnom stretnutí v piatok rokovali s Ministerstvom hospodárstva (MH) SR o novelách zákonov o regulácii v sieťových odvetviach a o energetike, ktoré rezort predkladá do legislatívneho procesu, pričom väčšinu z pripomienok úradu zapracuje do legislatívy. V piatok o tom informoval hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.

„ÚRSO navrhol úpravy v oblasti opatrení smerujúcich k zmierňovaniu a riešeniu energetickej chudoby. Pripomienky regulátora sa ďalej týkali energetickej efektívnosti pri regulácii energetických sietí a tarifikácii elektrických sietí, požiadaviek na energetickú efektívnosť pri prevádzkovaní prenosových sústav a distribučných sústav, ako aj opatrení pre dohľad a dozor nad dodržiavaním zákonných ustanovení,“ uviedol úrad.

MH sa rozhodlo podľa neho väčšinu z pripomienok úradu zapracovať a následne ich aj zakomponovať do materiálu, ktorý bude posunutý do ďalšieho legislatívneho procesu.
.

Neprehliadnite

Operačné stredisko ZZS zrušilo výberové konanie na záchranky

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške