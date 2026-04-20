Príprava kruhovej križovatky pred mestským úradom v Sliači pokračuje
Zápchy sa na križovatke pred mestským úradom podľa primátorky vytvárajú hlavne ráno.
Autor TASR
Sliač 20. apríla (TASR) - Prípravy na uskutočnenie kruhovej križovatky pred mestským úradom v Sliači vo Zvolenskom okrese pokračujú. Samospráva vyrovnala všetky majetkovo-právne vzťahy k pozemkom. TASR o tom informovala primátorka mesta Ľubica Balgová.
Verí, že prípravami sa blížia do cieľa. Dodala, že o súčinnosť požiadali viaceré inštitúcie, medzi nimi aj ministerstvá. „Keď sme dostali informáciu, že obchvat Zvolena budú stavať cez Sliač, stojíme si za tým, že náš kruhový objazd je určite nutnosťou ešte predtým, ako niečo také postavia,“ podotkla. Podľa nej to súvisí s tým, že každý, kto ide do Sliača, musí prejsť touto križovatkou. Podotkla, že samospráva má aj kapacitné posúdenie tohto miesta pred mestským úradom. „Aj z neho vyplýva, že za približne päť rokov bude neprejazdné a skolabuje,“ vyhlásila. Dúfa, že so všetkými inštitúciami sa stretnú na ďalšom rokovaní a povedia si, ako sa v príprave posunú ešte ďalej.
Zápchy sa na križovatke pred mestským úradom podľa primátorky vytvárajú hlavne ráno. Objasnila, že po tejto vyťaženej ceste prechádzajú ľudia, ktorí cestujú smerom na obce Veľká Lúka a Mičiná. Túto komunikáciu cez Sliač využívajú aj vodiči, ktorí sa potrebujú dostať zo Zvolena do Banskej Bystrice mimo rýchlostnej cesty R1. „Na križovatku, kde sa križujú dve dôležité cesty, je to veľmi veľa áut. Tvoria sa kolóny a je aj veľké časové zdržanie,“ spomenula v minulosti.
Slovenská správa ciest (SSC) potvrdila, že samospráva Sliača v rámci príprav na výstavbu križovatky spracovalo dopravno-inžiniersky prieskum a kapacitné posúdenie aktuálneho stavu križovatky. „Na základe tejto dokumentácie bude môcť SSC pripraviť verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie,“ konštatovala. Aktuálne však tento projekt podľa SSC nemá zabezpečené finančné krytie.
Ministerstvo dopravy SR pre TASR uviedlo, že s primátorkou mesta Sliač sú v súvislosti s dopravou pred mestským úradom v kontakte. Pripomenulo aj spracovanie dopravno-inžinierskeho prieskumu a kapacitné posúdenie aktuálneho stavu. „Na základe tejto dokumentácie bude môcť Slovenská správa ciest pokračovať v projektovej príprave,“ zhrnul rezort dopravy.
Verí, že prípravami sa blížia do cieľa. Dodala, že o súčinnosť požiadali viaceré inštitúcie, medzi nimi aj ministerstvá. „Keď sme dostali informáciu, že obchvat Zvolena budú stavať cez Sliač, stojíme si za tým, že náš kruhový objazd je určite nutnosťou ešte predtým, ako niečo také postavia,“ podotkla. Podľa nej to súvisí s tým, že každý, kto ide do Sliača, musí prejsť touto križovatkou. Podotkla, že samospráva má aj kapacitné posúdenie tohto miesta pred mestským úradom. „Aj z neho vyplýva, že za približne päť rokov bude neprejazdné a skolabuje,“ vyhlásila. Dúfa, že so všetkými inštitúciami sa stretnú na ďalšom rokovaní a povedia si, ako sa v príprave posunú ešte ďalej.
Zápchy sa na križovatke pred mestským úradom podľa primátorky vytvárajú hlavne ráno. Objasnila, že po tejto vyťaženej ceste prechádzajú ľudia, ktorí cestujú smerom na obce Veľká Lúka a Mičiná. Túto komunikáciu cez Sliač využívajú aj vodiči, ktorí sa potrebujú dostať zo Zvolena do Banskej Bystrice mimo rýchlostnej cesty R1. „Na križovatku, kde sa križujú dve dôležité cesty, je to veľmi veľa áut. Tvoria sa kolóny a je aj veľké časové zdržanie,“ spomenula v minulosti.
Slovenská správa ciest (SSC) potvrdila, že samospráva Sliača v rámci príprav na výstavbu križovatky spracovalo dopravno-inžiniersky prieskum a kapacitné posúdenie aktuálneho stavu križovatky. „Na základe tejto dokumentácie bude môcť SSC pripraviť verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie,“ konštatovala. Aktuálne však tento projekt podľa SSC nemá zabezpečené finančné krytie.
Ministerstvo dopravy SR pre TASR uviedlo, že s primátorkou mesta Sliač sú v súvislosti s dopravou pred mestským úradom v kontakte. Pripomenulo aj spracovanie dopravno-inžinierskeho prieskumu a kapacitné posúdenie aktuálneho stavu. „Na základe tejto dokumentácie bude môcť Slovenská správa ciest pokračovať v projektovej príprave,“ zhrnul rezort dopravy.