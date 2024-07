Príprava nového závodu spoločností MOL a Lummus pokročila

Bratislava 12. júla (TASR) - Plánovaný závod na chemickú recykláciu plastového odpadu Skupiny MOL, ktorý buduje so spoločnosťou Lummus v Maďarsku, je už vo fáze inžinieringu, teda vybavovania územného, stavebného a kolaudačného rozhodnutia. Informovala o tom v piatok spoločnosť MOL, podľa ktorej výstavba závodu potvrdzuje jej záujem sústrediť sa na odpadové hospodárstvo ako jeden z pilierov podnikania.



Závod so spracovateľskou kapacitou 40.000 ton zmiešaných odpadových plastov ročne vyrastie v spoločnosti MOL Petrochemicals v maďarskom meste Tiszaújváros. V rámci obehového hospodárstva bude produkovať petrochemické stavebné bloky, ktoré MOL spracuje vo svojom petrochemickom závode. Pri výstavbe budú využité pokročilé konštrukčné prvky na znižovanie emisií skleníkových plynov (GHG), vrátane plne elektrického pyrolýzneho reaktora.



Chemická recyklácia plastov je súčasťou záväzku MOL vyzbierať takmer päť miliónov ton tuhého komunálneho odpadu, ktorý zahŕňa spracovanie a súvisiace investície. Skupina sa zaviazala presadzovať obehové hospodárstvo a nedávno investovala do riešenia recyklácie plastového odpadu v strednej Európe.



"Chemický priemysel bude zohrávať dôležitú úlohu pri naštartovaní obehového hospodárstva a urýchlení inteligentného prechodu. Preto Skupina MOL už roky venuje tejto oblasti osobitnú pozornosť, s čoraz lepšími výsledkami. Výstavba závodu na pyrolýzu s kapacitou 40.000 ton je pre nás v oblasti recyklácie plastov veľmi dôležitý krok vpred," zhodnotil viceprezident pre downstream skupiny Gabriel Szabó.



Projekt je súčasťou partnerstva, ktoré spoločnosti Lummus a MOL nadviazali v roku 2023 s cieľom zaviesť a integrovať chemickú recykláciu plastov v prevádzkach Skupiny MOL v Maďarsku a na Slovensku. Lummus poskytuje technológiu pyrolýzy plastového odpadu, ktorá ho premieňa na vysoko hodnotné chemikálie a suroviny, čo je základom cirkularity.