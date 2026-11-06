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Príprava obnovy trate od Košíc po Ukrajinu vyjde na 46 miliónov eur

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Projekt je súčasťou modernizácie ťahu od Žiliny po hranicu s Ukrajinou.

Autor TASR
Košice 6. novembra (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) podpísali zmluvu na predprojektovú a projektovú prípravu k modernizácii železničnej trate medzi Košicami a Čiernou nad Tisou po štátnu hranicu s Ukrajinou. Za celkovú zmluvnú cenu 46.381.780 eur bez DPH zákazku zrealizuje Združenie V-RC. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v centrálnom registri zmlúv.

Cena vzišla z výsledkov verejného obstarávania. Vedúcim členom združenia, ktoré v ňom uspelo, je spoločnosť Valbek SK, spol. s r. o., členom združenia je Reming Consult a.s.

Projekt je súčasťou modernizácie ťahu od Žiliny po hranicu s Ukrajinou. Zaradený má byť do financovania z prostriedkov Programu Slovensko 2021 až 2027.

Verejné obstarávanie na zákazku vyhlásili ŽSR ešte v decembri 2025 s predpokladanou hodnotou 18.086.359 eur.
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