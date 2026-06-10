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Príprava pre obstarávania na obnovu Krásnej Hôrky má byť do júla
Celkovú lehotu realizácie sanácie striech dolného hradu po ukončení verejného obstarávania odhaduje na päť mesiacov, pre realizáciu stavebnej činnosti na hornom hrade je stanovená doba na 24 mesiacov.
Autor TASR
Bratislava 10. júna (TASR) - Proces prípravy verejného obstarávania (VO) na zhotoviteľa obnovy Krásnej Hôrky by mal byť dokončený v júni, respektíve júli. Termín dokončenia obnovy národnej kultúrnej pamiatky (NKP) je možné spresniť až po ukončení VO. Vyplýva to z Informácie o výsledkoch obnovy národnej kultúrnej pamiatky hradu Krásna Hôrka, ktorú v stredu vzala vláda na vedomie.
Ministerstvo kultúry (MK) SR ako predkladateľ materiálu v správe skonštatovalo, že v súčasnosti najlepšie pripravenou časťou areálu Krásnej Hôrky z hľadiska pokračovania stavebných prác je horný hrad, na ktorom boli dokončené prípravné práce. V prípade dolného a stredného hradu je prekážkou v pokračovaní obnovy prebiehajúci súdny spor so zhotoviteľom, s ktorým Slovenské národné múzeum (SNM) v septembri 2025 ukončilo zmluvu odstúpením. „Zhotoviteľ doposiaľ neodovzdal kompletnú dokumentáciu a stavenisko protokolárnym spôsobom a so SNM vedie súdny spor týkajúci sa finančného vyrovnania a odovzdania rozostavaného diela,“ priblížil rezort. V hre je podľa MK aj mimosúdna dohoda, riešenie ovplyvní aj vyčíslenie finančných prostriedkov, ktoré budú potrebné na finalizáciu diela aj v súvislosti s nedokončenými, prípadne reklamovanými prácami.
„Ďalším rizikom je potreba technickej sanácie striech na dolnom a strednom hrade, ktorá si vyžaduje v prípade stredného hradu dopracovanie projektovej dokumentácie, ktorá má byť hotová do polovice júna,“ uviedlo MK. Dodalo, že na celkovú obnovu hradu Krásna Hôrka je potrebné vyhlásiť verejné obstarávanie, pričom prípravný proces na výber dodávateľa očakáva rezort v júni až júli. „Až po skončení lehoty celého procesu verejného obstarávania sa môžu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Slovenské národné múzeum reálne zaviazať k termínom ukončenia stavebnej obnovy hradu Krásna Hôrka,“ zdôraznilo ministerstvo.
Celkovú lehotu realizácie sanácie striech dolného hradu po ukončení verejného obstarávania odhaduje na päť mesiacov, pre realizáciu stavebnej činnosti na hornom hrade je stanovená doba na 24 mesiacov. „Otázkou bude následne aj presnejšie konečné vyčíslenie finančných prostriedkov na dokončenie obnovy. V súčasnosti sa táto suma pohybuje vo výške 17 miliónov eur,“ informovalo MK v predloženej správe.
Po dokončení obnovy má Krásna Hôrka fungovať ako súčasť SNM - Múzea Betliar, pričom má návštevníkom sprístupňovať stále i krátkodobé expozície. Plánované sú aj kultúrne, vzdelávacie, vedecké a spoločenské podujatia zamerané najmä na históriu, archeológiu, pamiatkovú starostlivosť a kultúrny turizmus. Ku koncepcii využitia hradu má byť zriadená pracovná skupina odborníkov.
V prílohe k informatívnej správe sú vyčíslené tohtoročné investície, ktoré sa zrealizovali na Krásnej Hôrke. K 29. aprílu to bolo 488.263,79 eura.
Hrad Krásna Hôrka zničil 10. marca 2012 požiar, ktorý vznikol na trávnatom poraste na hradnom kopci, odkiaľ sa preniesol na samotný hrad. Na jeho obnovu schválila vláda SR takmer 35 miliónov eur. Ku koncu septembra 2025 bolo podľa informácií SNM na hrade preinvestovaných 25 miliónov eur. Vlani v septembri SNM odstúpilo od zmluvy so spoločnosťou MBM-GROUP, ktorá na základe tendra od roku 2022 realizovala obnovu dolného hradu, časti stredného hradu a výstavbu infraštruktúry. Dôvodom malo byť neoznámenie subdodávateľov. Zhotoviteľ sa obrátil na súd. Doterajší, ani po 14 rokoch nedokončený proces obnovy skritizoval Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ). V januári sa uskutočnil na Krásnej Hôrke poslanecký prieskum.
Ministerstvo kultúry (MK) SR ako predkladateľ materiálu v správe skonštatovalo, že v súčasnosti najlepšie pripravenou časťou areálu Krásnej Hôrky z hľadiska pokračovania stavebných prác je horný hrad, na ktorom boli dokončené prípravné práce. V prípade dolného a stredného hradu je prekážkou v pokračovaní obnovy prebiehajúci súdny spor so zhotoviteľom, s ktorým Slovenské národné múzeum (SNM) v septembri 2025 ukončilo zmluvu odstúpením. „Zhotoviteľ doposiaľ neodovzdal kompletnú dokumentáciu a stavenisko protokolárnym spôsobom a so SNM vedie súdny spor týkajúci sa finančného vyrovnania a odovzdania rozostavaného diela,“ priblížil rezort. V hre je podľa MK aj mimosúdna dohoda, riešenie ovplyvní aj vyčíslenie finančných prostriedkov, ktoré budú potrebné na finalizáciu diela aj v súvislosti s nedokončenými, prípadne reklamovanými prácami.
„Ďalším rizikom je potreba technickej sanácie striech na dolnom a strednom hrade, ktorá si vyžaduje v prípade stredného hradu dopracovanie projektovej dokumentácie, ktorá má byť hotová do polovice júna,“ uviedlo MK. Dodalo, že na celkovú obnovu hradu Krásna Hôrka je potrebné vyhlásiť verejné obstarávanie, pričom prípravný proces na výber dodávateľa očakáva rezort v júni až júli. „Až po skončení lehoty celého procesu verejného obstarávania sa môžu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Slovenské národné múzeum reálne zaviazať k termínom ukončenia stavebnej obnovy hradu Krásna Hôrka,“ zdôraznilo ministerstvo.
Celkovú lehotu realizácie sanácie striech dolného hradu po ukončení verejného obstarávania odhaduje na päť mesiacov, pre realizáciu stavebnej činnosti na hornom hrade je stanovená doba na 24 mesiacov. „Otázkou bude následne aj presnejšie konečné vyčíslenie finančných prostriedkov na dokončenie obnovy. V súčasnosti sa táto suma pohybuje vo výške 17 miliónov eur,“ informovalo MK v predloženej správe.
Po dokončení obnovy má Krásna Hôrka fungovať ako súčasť SNM - Múzea Betliar, pričom má návštevníkom sprístupňovať stále i krátkodobé expozície. Plánované sú aj kultúrne, vzdelávacie, vedecké a spoločenské podujatia zamerané najmä na históriu, archeológiu, pamiatkovú starostlivosť a kultúrny turizmus. Ku koncepcii využitia hradu má byť zriadená pracovná skupina odborníkov.
V prílohe k informatívnej správe sú vyčíslené tohtoročné investície, ktoré sa zrealizovali na Krásnej Hôrke. K 29. aprílu to bolo 488.263,79 eura.
Hrad Krásna Hôrka zničil 10. marca 2012 požiar, ktorý vznikol na trávnatom poraste na hradnom kopci, odkiaľ sa preniesol na samotný hrad. Na jeho obnovu schválila vláda SR takmer 35 miliónov eur. Ku koncu septembra 2025 bolo podľa informácií SNM na hrade preinvestovaných 25 miliónov eur. Vlani v septembri SNM odstúpilo od zmluvy so spoločnosťou MBM-GROUP, ktorá na základe tendra od roku 2022 realizovala obnovu dolného hradu, časti stredného hradu a výstavbu infraštruktúry. Dôvodom malo byť neoznámenie subdodávateľov. Zhotoviteľ sa obrátil na súd. Doterajší, ani po 14 rokoch nedokončený proces obnovy skritizoval Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ). V januári sa uskutočnil na Krásnej Hôrke poslanecký prieskum.