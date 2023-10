Príprava priemyselného parku Valaliky pokračuje

Valaliky 4. októbra (TASR) - V strategickom priemyselnom parku Valaliky pri Košiciach v najbližších rokoch nájde prácu takmer 7200 zamestnancov. Spolu so subdodávateľskými spoločnosťami sa tento počet môže zvýšiť takmer na 16.000. Postupný nábeh výroby automobilového závodu Volvo je naplánovaný do roku 2026, informovala v stredu štátna spoločnosť Valaliky Industrial Park (VIP).



Po odpredaji pozemku pre automobilku pokračuje príprava územia subdodávateľského parku. "Doteraz je v priestore celého parku vysporiadaných 341 hektárov územia, z ktorých 281,2 hektára je priamo určených pre Volvo Cars Košice. Uzavretých bolo 1306 kúpnych zmlúv a 153 vyvlastňovacích konaní nadobudlo právoplatnosť. V súčasnosti prebieha územná a stavebná príprava pozemkov pod dodávateľským parkom," uviedla spoločnosť. Z potrebných 202 hektárov je doteraz vo vlastníctve parku 168 hektárov riešeného územia.



Z aktuálnych 26 stavebných povolení, ktoré každé vyžadovalo stanoviská približne 20 dotknutých orgánov, získal projekt doteraz 23 právoplatných povolení. Povoľovací proces do určitej miery podľa spoločnosti skomplikovali a zdržali neznámi vlastníci dotknutých pozemkov a nehnuteľností.



Zelenú dostalo 10. júla aj posúdenie vplyvov na životné prostredie EIA. "Jeho súčasťou je aj prekládka Valalického kanála za takmer jeden milión eur. Tento projekt už získal právoplatné vodoprávne povolenie. Realizáciu naplánovanú v novembri môžu ohroziť len zdĺhavé povoľovacie procesy," oznámila firma. V apríli bolo vydané aj právoplatné výrubové povolenie. Projekt počíta s náhradnou výsadbou za viac ako 1,4 milióna eur.



Do konca októbra bude ukončený archeologický prieskum na dotknutých lokalitách. Archeológom sa zatiaľ podarilo odkryť stredovekú germánsku osadu a pohrebisko.