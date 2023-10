Príprava rozpočtu v D. Kubíne je podľa radnice čoraz komplikovanejšia

Dolný Kubín 19. októbra (TASR) - Príprava mestského rozpočtu v Dolnom Kubíne sa z roka na rok stáva čoraz komplikovanejšou, upozornil na to vo štvrtok tamojší primátor Ján Prílepok. Podľa jeho slov to súvisí s množstvom nepredvídateľných okolností, ktoré do jeho tvorby vstupujú.



"Štandardne sa príprave rozpočtu venujeme už v letných mesiacoch. V tomto roku sme však stále nevedeli, či sa budeme musieť riadiť pravidlami dlhovej brzdy. Rozpočet sme preto museli pripravovať vo viacerých alternatívach," uviedol pre TASR dolnokubínsky primátor.



Ako dodal, momentálne ich optimizmom nenapĺňajú ani zverejnené prognózy, ktoré počítajú s výraznými výpadkami príjmov pre samosprávy. Spomenul napríklad septembrovú prognózu ministerstva financií, podľa ktorej by podielové dane pre Dolný Kubín na rok 2024 boli približne 8,7 milióna eur. Oproti júnovej prognóze je to podľa šéfa radnice výpadok o viac ako 1,5 milióna eur.



"Obávame sa, že na základe zverejnených čísel nebudú schopné zostaviť vyrovnaný rozpočet viaceré samosprávy, ak nie všetky," poznamenal Prílepok. Zároveň pripustil aj možnosť, že minimálne začiatok budúceho roka bude v Dolnom Kubíne v režime rozpočtového provizória.