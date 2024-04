Príprava strategických investícií sa zjednoduší a zrýchli

Bratislava 24. apríla (TASR) - Príprava projektov, ktoré štát určí ako strategické investície, aj tých, ktoré patria do transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), sa zrýchli. Umožní to zákon o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu TEN-T, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu definitívne schválila. Poslanci o návrhu rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Právna norma bude účinná dňom vyhlásenia.



"Návrh zákona upravuje podmienky na prípravu, uskutočňovanie a dokončovanie investičných projektov, o ktorých vláda Slovenskej republiky rozhodne, že sú strategickou investíciou a ich realizácia je vo verejnom záujme," uviedlo ministerstvo dopravy v predkladacej správe s tým, že pôjde o investície financované z verejných zdrojov.



Rezort dopravy tak chce uľahčiť investorom, ktorými môžu byť len štát alebo vybrané subjekty verejnej správy či spoločnosti vo vlastníctve štátu, uskutočniť investície, ktoré majú byť významné pre Slovensko. Zmeny sa dotknú napríklad vyvlastňovacieho konania, povoľovacích procesov i verejného obstarávania strategicky významných projektov.



Ministerstvo vysvetlilo, že príprava veľkých stavieb a získavanie pozemkov pre nich sa aj v zahraničí zvykne riešiť osobitnou právnou úpravou alebo aspoň osobitnými skrátenými postupmi.



"Dôvodom je, že veľká stavba celoštátneho a neraz medzinárodného významu ovplyvňuje ekonomický, kultúrny a demografický vývoj celých regiónov a neraz aj štátov. Preto pri zachovaní prirodzených práv ľudí na vlastníctvo nehnuteľností, ktoré ochraňujú ústavy všetkých demokratických štátov, sa hľadajú postupy, ktoré by na jednej strane boli v súlade s týmito právami, ale ktoré by na druhej strane zamedzili povyšovať záujem jednotlivca nad celospoločenský záujem v takej miere, aby brzdili celospoločenský rozvoj v štáte," píše rezort v dôvodovej správe.



Návrh upravuje aj oblasť povoľovania projektov TEN-T, ktoré sú vnímané ako hlavné dopravné koridory v Slovenskej republike s medzinárodným či nadnárodným významom. Úpravy sa týkajú napríklad postupov a podmienok pri udeľovaní povolení i postupov pri cezhraničnom obstarávaní.



Poslanci k zákonu schválili aj viacero pozmeňujúcich návrhov z výborov. Investorom na účely tohto zákona tak môžu byť aj právnické osoby, ktoré majú majetkový podiel verejného vlastníka viac ako 50 %. Zákon sa bude vzťahovať aj na subjekty verejno-súkromného partnerstva, pri splnení ostatných stanovených podmienok. V rámci podmienok pre strategické investície znížili jej minimálnu hodnotu zo 100 na 50 miliónov eur a doplnili štátne priemyselné parky s rozlohou nad 30 hektárov. Upravili tiež náhradu škody za obmedzenie vlastníckeho práva spojené so vstupom na pozemok.



Pozmeňujúcim návrhom upravili aj oprávnenie menovať a odvolávať predsedu Úradu pre územné plánovanie a výstavbu (UUPV), ktoré sa vráti vláde tak, ako to bolo v minulosti. V súčasnosti to má v kompetencii NR SR. Riešenie je podľa predkladateľov odôvodnené aj závažnými nedostatkami v činnosti predsedu úradu, na ktoré poukázal Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ). Táto úprava sa bude preto vzťahovať aj na súčasné vedenie úradu. Účinná bude od 1. júna 2024.



Poslanci pri hlasovaní naopak neschválili pozmeňujúci návrh opozičného poslanca Štefana Kišša (PS). V ňom navrhol napríklad vypustiť možnosť presunutia hodnotenia štúdie uskutočniteľnosti z Ministerstva financií (MF) SR na iné ministerstvo. Táto možnosť podľa poslanca nezodpovedá cieľu zákona, ktorým je zrýchlenie procesov, a môže spôsobiť ich predĺženie.