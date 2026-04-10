Príprava tunela Karpaty pokračuje, čoskoro sa začnú robiť vrty
Základné merania budú trvať tri roky, následný hydrogeologický monitoring 12 rokov.
Autor TASR
Bratislava 10. apríla (TASR) - Geologický a hydrogeologický prieskum pre tunel Karpaty, v rámci ktorého spraví zhotoviteľ 176 vrtov, sa začne čoskoro. Základné merania budú trvať tri roky, následný hydrogeologický monitoring 12 rokov. Vo videu na sociálnej sieti to uviedol minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
„Dnes zďaleka nie sme vo fáze, že by sme išli stavať alebo klopať základné kamene. Kolegovia z Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) už pracujú na tom, aby pripravili súťažné podklady na základný projekt, ktorý nám spoločne s geologickým prieskumom umožní vypísať verejné obstarávanie na zhotoviteľa,“ priblížil.
Potreba geologického a hydrogeologického prieskumu vyplýva z rozhodnutia v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, tzv. EIA, ktoré projekt výstavby tunela Karpaty získal koncom minulého roka. Realizovať ho bude Združenie Karpaty zhruba za 17,9 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty.
Výstavba úseku diaľnice D4 medzi bratislavskou Račou a Záhorskou Bystricou, ktorej súčasťou je tunel Karpaty, je zaradená medzi strategické investície. Tunel s dĺžkou 11,76 kilometra má byť súčasťou obchvatu Bratislavy. Stavebné náklady sa odhadujú približne na 1,7 miliardy eur. Začiatok riešeného územia je severovýchodne od bratislavskej Rače. Vyústenie tunela sa plánuje severozápadne od obce Marianka.
