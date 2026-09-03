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Príprava tunela Karpaty už prebieha v teréne, prieskum mapuje lokalitu
Desiatky vrtov podrobne zmapujú nielen geologické pomery, ale aj vodný režim.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Prípravné práce na plánovanom severnom obchvate hlavného mesta na úseku diaľnice D4 Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica s tunelom Karpaty napredujú. Aktuálne prebieha podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum v lokalite budúceho tunela Karpaty. Desiatky vrtov podrobne zmapujú nielen geologické pomery, ale aj vodný režim. Ako vo štvrtok informovalo Ministerstvo dopravy (MD) SR, výsledky pomôžu pri projektovaní aj pri ochrane životného prostredia počas výstavby aj užívania tunela.
„Vďaka podrobnému prieskumu bude stavba pripravovaná na veľmi exaktných základoch a vďaka následnému monitoringu zostane pod veľmi prísnym drobnohľadom. S istotu možno prehlásiť, že žiaden už vybudovaný tunel na Slovensku sa nepripravoval za takých prísnych opatrení, pri takom detailnom a dlhodobom mapovaní geologických a hydrogeologických pomerov,“ uviedol minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). Obdobné prísne opatrenia v rámci prípravy navrhli napríklad aj pri tuneloch Korbeľka či Havran na pripravovanom úseku D1 Turany - Hubová.
Podrobný prieskum bude trvať tri roky, približne po roku sa začne aj monitoring vôd požadovaný v záverečnom stanovisku posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Následne bude prebiehať niekoľko rokov udržiavací monitoring až do výstavby, keď sa začne monitoring zložiek životného prostredia. Celkovo bude lokalita pod dohľadom geológov a hydrogeológov približne 15 rokov.
„Súbežne s podrobným prieskumom prebiehajú aj ďalšie prípravné kroky. Nedávno bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie,“ pripomenul člen predstavenstva a riaditeľ úseku prípravy Národnej diaľničnej spoločnosti Tomáš Mateička (NDS).
Severný obchvat Bratislavy je aktuálne najvýznamnejšou pripravovanou cestnou investíciou v hlavnom meste. Ide však o investíciu so stredoeurópskym presahom. Na intenzitách dopravy v Bratislave sa nemalou mierou podieľa aj nákladný tranzit medzi susednými krajinami.
„Podľa našich odhadov zhruba polovica nákladných vozidiel, ktoré prechádzajú cez most Lanfranconi, predstavuje nákladný tranzit medzi Českou republikou a Maďarskom,“ dodal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.
Po dokončení severného obchvatu Bratislavy a po prijatí následných opatrení bude možné 70 percent súčasného nákladného tranzitu presmerovať cez tunel Karpaty. Práve týmto krokom sa významne zníži miera hluku, prašnosti a znečistenie ovzdušia v hlavnom meste.
Plánovaný úsek D4 Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica bude mať dĺžku 12,4 kilometra. Takmer 95 % úseku bude tvoriť tunel Karpaty s dĺžkou 11,8 kilometra. Po dobudovaní bude najdlhším tunelom na Slovensku. Okrem tunela sa na úseku ráta s výstavbou jedného mosta a mimoúrovňovej križovatky.
Výstavba úseku je zaradená medzi strategické investície, stavebné náklady sa odhadujú predbežne na 1,7 miliardy eur. Geologický a hydrogeologický prieskum na trase má stáť takmer 18 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Aktuálne obstarávané projekčné práce majú predpokladanú hodnotu skoro 1,8 milióna eur bez DPH, trvať by mali 15 mesiacov.
„Vďaka podrobnému prieskumu bude stavba pripravovaná na veľmi exaktných základoch a vďaka následnému monitoringu zostane pod veľmi prísnym drobnohľadom. S istotu možno prehlásiť, že žiaden už vybudovaný tunel na Slovensku sa nepripravoval za takých prísnych opatrení, pri takom detailnom a dlhodobom mapovaní geologických a hydrogeologických pomerov,“ uviedol minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). Obdobné prísne opatrenia v rámci prípravy navrhli napríklad aj pri tuneloch Korbeľka či Havran na pripravovanom úseku D1 Turany - Hubová.
Podrobný prieskum bude trvať tri roky, približne po roku sa začne aj monitoring vôd požadovaný v záverečnom stanovisku posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Následne bude prebiehať niekoľko rokov udržiavací monitoring až do výstavby, keď sa začne monitoring zložiek životného prostredia. Celkovo bude lokalita pod dohľadom geológov a hydrogeológov približne 15 rokov.
„Súbežne s podrobným prieskumom prebiehajú aj ďalšie prípravné kroky. Nedávno bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie,“ pripomenul člen predstavenstva a riaditeľ úseku prípravy Národnej diaľničnej spoločnosti Tomáš Mateička (NDS).
Severný obchvat Bratislavy je aktuálne najvýznamnejšou pripravovanou cestnou investíciou v hlavnom meste. Ide však o investíciu so stredoeurópskym presahom. Na intenzitách dopravy v Bratislave sa nemalou mierou podieľa aj nákladný tranzit medzi susednými krajinami.
„Podľa našich odhadov zhruba polovica nákladných vozidiel, ktoré prechádzajú cez most Lanfranconi, predstavuje nákladný tranzit medzi Českou republikou a Maďarskom,“ dodal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.
Po dokončení severného obchvatu Bratislavy a po prijatí následných opatrení bude možné 70 percent súčasného nákladného tranzitu presmerovať cez tunel Karpaty. Práve týmto krokom sa významne zníži miera hluku, prašnosti a znečistenie ovzdušia v hlavnom meste.
Plánovaný úsek D4 Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica bude mať dĺžku 12,4 kilometra. Takmer 95 % úseku bude tvoriť tunel Karpaty s dĺžkou 11,8 kilometra. Po dobudovaní bude najdlhším tunelom na Slovensku. Okrem tunela sa na úseku ráta s výstavbou jedného mosta a mimoúrovňovej križovatky.
Výstavba úseku je zaradená medzi strategické investície, stavebné náklady sa odhadujú predbežne na 1,7 miliardy eur. Geologický a hydrogeologický prieskum na trase má stáť takmer 18 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Aktuálne obstarávané projekčné práce majú predpokladanú hodnotu skoro 1,8 milióna eur bez DPH, trvať by mali 15 mesiacov.