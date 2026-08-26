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Príprava územia pre energetiku na Zemplíne je strategickou investíciou
Rezort dodal, že štát týmto materiálom nerozhoduje o realizácii konkrétnej energetickej investície, ani nevystupuje ako investor jej výstavby.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Príprava územia pre investície v oblasti energetiky, ktoré by malo vzniknúť v katastrálnych územiach viacerých obcí v okrese Michalovce, je strategickou investíciou. Žiadosť pološtátnej spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS) o vydanie takéhoto osvedčenia v stredu schválila vláda. Kabinet Roberta Fica (Smer-SD) sa zároveň zaviazal, že zo štátneho rozpočtu nebudú financované ani realizované projekty zamerané na výstavbu alebo prevádzku veterných parkov na Zemplíne.
„Predmetom zámeru je príprava strategického územia pre budúce investície v oblasti energetiky. Pripravené územie vytvorí podmienky na plnenie záväzkov Slovenskej republiky a zároveň na dlhodobý rozvoj energetickej infraštruktúry a ďalších významných investícií na východnom Slovensku,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v predloženom materiáli.
Rezort dodal, že štát týmto materiálom nerozhoduje o realizácii konkrétnej energetickej investície, ani nevystupuje ako investor jej výstavby. Úlohou štátu je prostredníctvom žiadateľa pripraviť strategické územie. Konkrétne investície, ich financovanie a realizácia nie sú predmetom tohto návrhu.
Príprava akceleračných zón pre veterné elektrárne je jedným zo záväzkov Slovenska v pláne obnovy, na ktorý sú naviazané financie z EÚ. Fico v minulosti uviedol, že Slovensko si formálne tieto povinnosti splní, no veterné elektrárne nepotrebuje. Členovia vlády dostali v uznesení k tomuto materiálu úlohu, aby príslušné orgány verejnej moci v ich pôsobnosti dôsledne dodržiavali ustanovenia zákona. Podľa nich pri osobitných prevádzkach využívajúcich vietor na výrobu elektriny je príslušný orgán pri rozhodovaní o stavebnom zámere vždy viazaný stanoviskom dotknutej obce.
„Predmetom zámeru je príprava strategického územia pre budúce investície v oblasti energetiky. Pripravené územie vytvorí podmienky na plnenie záväzkov Slovenskej republiky a zároveň na dlhodobý rozvoj energetickej infraštruktúry a ďalších významných investícií na východnom Slovensku,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v predloženom materiáli.
Rezort dodal, že štát týmto materiálom nerozhoduje o realizácii konkrétnej energetickej investície, ani nevystupuje ako investor jej výstavby. Úlohou štátu je prostredníctvom žiadateľa pripraviť strategické územie. Konkrétne investície, ich financovanie a realizácia nie sú predmetom tohto návrhu.
Príprava akceleračných zón pre veterné elektrárne je jedným zo záväzkov Slovenska v pláne obnovy, na ktorý sú naviazané financie z EÚ. Fico v minulosti uviedol, že Slovensko si formálne tieto povinnosti splní, no veterné elektrárne nepotrebuje. Členovia vlády dostali v uznesení k tomuto materiálu úlohu, aby príslušné orgány verejnej moci v ich pôsobnosti dôsledne dodržiavali ustanovenia zákona. Podľa nich pri osobitných prevádzkach využívajúcich vietor na výrobu elektriny je príslušný orgán pri rozhodovaní o stavebnom zámere vždy viazaný stanoviskom dotknutej obce.