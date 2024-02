Príprava výstavby prvej jadrovej elektrárne v Poľsku sa môže oneskoriť

Varšava 12. februára (TASR) - Proces prípravy výstavby prvej jadrovej elektrárne v Poľsku sa možno oneskorí o jeden rok, termín uvedenia prvého bloku do prevádzky v roku 2033 však stále platí. Vyhlásil to v pondelok námestník ministerky pre klímu a životné prostredie Milosz Motyka. Vláda pracuje na aktualizácii energetickej politiky, ktorá by mala zahŕňať aj harmonogram výstavby jadrovej elektrárne, dodal. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



"Môže dôjsť k miernemu oneskoreniu, čo však nič nemení na tom, že kapacita jadrovej elektrárne by mala byť zahrnutá do štátnej energetickej politiky," povedal Motyka. Rozhodnutie o umiestnení elektrárne označil za definitívne. V súčasnosti prebiehajú rokovania s Európskou komisiou (EK) o financovaní a poľský nukleárny program bude aktualizovaný ešte tento rok, uzavrel.



Poľsko plánuje vybudovať svoju prvú jadrovú elektráreň na pobreží Baltského mora do roku 2033. Jej výstavba by sa mala podľa pôvodných plánov začať v roku 2026. Na projekte sa bude podieľať americká spoločnosť Bechtel a firma Westinghouse Electric Co, ktorú si Poľsku vybralo ako dodávateľa technológie.