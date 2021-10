Prípravku AdBlue by malo byť dostatok, myslí si Sulík

Bratislava 20. októbra (TASR) - Autá a autobusy na Slovensku, ktoré potrebujú na svoju prevádzku roztok AdBlue na zníženie emisií oxidov dusíka, by v nasledujúcich týždňoch zastať nemali. Štátne hmotné rezervy obstarajú pre potreby štátnej správy 500.000 litrov tohto výrobku a jeden z jeho najväčších európskych producentov Duslo Šala bude množstvá, ktoré mu po splnení zmluvných kontraktov zostanú, dodávať do siete Slovnaft. Povedal to v stredu po rokovaní vlády minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).



Spoločnosť Duslo podľa Sulíka prestane AdBlue dodávať „priekupníkom“ množstvá, ktoré sú naviac v porovnaní s podpísanými zmluvami. Ušetrený prípravok do naftových motorov potom Duslo dodá spoločnosti Slovnaft. Tá by mala motoristom a firmám dodávať AdBlue iba limitované množstvá pre vlastnú potrebu. „Čo sa týka AdBlue, myslím si, že situácia je teraz celkom v poriadku,“ myslí si Sulík.



V súčasnosti považuje Sulík opatrenia za dostatočné, i keď si netrúfol odhadnúť ďalší vývoj situácie na trhu. „Môže sa stať čokoľvek,“ dodal minister. Rezort má ešte možnosť v rámci všeobecného hospodárskeho záujmu zakázať vývoz prípravku. „Tak ďaleko nechceme ísť, robíme kroky, ktoré by mohli postačiť,“ dodal minister.



Možný nedostatok prípravku, ktorý vzniká ako súčasť výroby dusíkatých hnojív, avizoval minulý týždeň riaditeľ Dusla Petr Bláha. Najväčší výrobcovia totiž pre vysoké ceny zemného plynu, ktorý je základnou surovinou, obmedzili alebo prerušili výrobu hnojív, a tým aj AdBlue. Duslo v súčasnosti znížilo produkciu na technologické minimum. Pokiaľ sa situácia nezlepší a ceny plynu neklesnú na prijateľnú úroveň, Bláha nevylúčil úplné zastavenie výroby.