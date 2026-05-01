Piatok 1. máj 2026
Pripravované zmeny majú zrýchliť povoľovanie a certifikáciu železníc

Ilustračné foto. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Výkonná riaditeľka ERA Oana Gherghinescu pripravuje koncom mája návštevu Slovenska, kde bude rokovať na ministerstve dopravy.

Autor TASR
Bratislava 1. mája (TASR) - Slovensko podporuje pripravovanú revíziu nariadenia o Železničnej agentúre Európskej únie (ERA). „Jej cieľom má byť rýchlejšie a efektívnejšie povoľovanie a certifikácia v železničnom sektore, jasnejšie rozdelenie zodpovedností a silnejší dohľad nad bezpečnosťou železníc,“ informovala štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Denisa Žiláková po rokovaní ministrov dopravy EÚ a ich zástupcov o budúcnosti európskej železnice a o posilnení európskych prístavov.

Výkonná riaditeľka ERA Oana Gherghinescu pripravuje koncom mája návštevu Slovenska, kde bude rokovať na ministerstve dopravy. „Vnímam ju ako dobrú príležitosť nadviazať na diskusiu a pokračovať v témach bezpečnosti železničnej dopravy, zavádzania (zabezpečovacieho systému) ERTMS/ETCS a praktických riešení na zrýchlenie povoľovacích a certifikačných procesov,“ uviedla na sociálnej sieti Žiláková.

Pripomenula, že Slovensko prijalo v závere minulého roka Akčný plán zavádzania ETCS a ERTMS, ktorého zavádzanie dôsledne s ministrom dopravy pravidelne kontrolujú.
