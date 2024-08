Pripravuje sa dvojtýždňová rekonštrukcia cesty II/583 pri Terchovej

Žilina 25. augusta (TASR) - Motoristov prechádzajúcich po ceste II/583 medzi Terchovou a Zázrivou čakajú najbližšie dva týždne dopravné obmedzenia. Ako informovala riaditeľka odboru dopravy Úradu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Gabriela Tisoňová, od 26. augusta je naplánovaná rekonštrukcia približne 2,5 kilometra dlhého úseku cesty medzi časťou Biely Potok a sedlom Rovná hora.



Krajskí cestári naplánovali rekonštrukciu na dvojtýždňové obdobie, keď na ceste I/18 pri Strečne neplatia dopravné obmedzenia. Práve cesta Terchovskou dolinou je totiž pri uzávere dopravy v Strečnianskej úžine najvyťaženejšou obchádzkovou trasou. "Každá rekonštrukcia dopravu obmedzí, my však stavebné práce nevieme vykonávať bez dopravných obmedzení. Zosúladili sme to ale s prácami pod Strečnom, a teda v období, kedy nebude cesta I/18 uzavretá," uviedla Tisoňová.



Rekonštrukcia úseku cesty s celkovou dĺžkou 2465 metrov bude stáť približne 248.000 eur. "Frézovanie starého povrchu a následné asfaltovanie je naplánované od 26. augusta do 6. septembra a pevne veríme, že to zhotoviteľ stihne. Samotnú rekonštrukciu nebudeme vykonávať s reguláciou svetelnou signalizáciou, ale riadením premávky regulovčíkmi. Dúfame, že zdržania nebudú také výrazné, ako sa ich vodiči obávajú," dodala Tisoňová.