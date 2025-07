Pripravujú Architektonickú politiku Slovenska

Bratislava 2. júla (TASR) - Úrad pre územné plánovanie a výstavbu (UUPV) SR finalizuje prípravu strategického dokumentu Architektonická politika Slovenska (APS). Jeho ambíciou je zlepšiť kvalitu života a bývania na Slovensku. Schválených je desať prioritných oblastí, ktoré majú zásadný vplyv na rozvoj a budovanie krajiny. Aktuálne sa uskutočňujú diskusie so zástupcami sektorov, nasledovať bude predloženie dokumentu do medzirezortného pripomienkového konania (MPK). V stredu o tom informoval UUPV SR.



„Architektonická politika Slovenska predstavuje strategický dokument, ktorého cieľom je systematicky zvyšovať kvalitu vystavaného prostredia, a tým aj každodenného života obyvateľov. Pracujeme na ňom už viac ako pol roka roka a dnes sa nachádzame v záverečnej fáze prípravy. Práve teraz otvárame diskusiu o jeho finálnej podobe. Chceme sa oprieť o našich partnerov v územnej samospráve, odbornej obci, akademickej sfére, štátnych inštitúciách a o všetkých, ktorí majú k tomuto dokumentu čo povedať. Našou prioritou je, aby jeho finálna podoba, ktorú predložíme do MPK, reflektovala špecifiká i potreby jednotlivých oblastí,“ uviedol predseda UUPV SR Milan Valašík.



Cieľom dokumentu je systematicky rozvíjať krajinu, mestá aj obce a podporiť udržateľný rozvoj Slovenska. V rámci prípravy bolo identifikovaných 80 opatrení, dvadsiatku tých najhlavnejších úrad zaradil do desiatich prioritných oblastí. Tie pokrývajú zásadné výzvy urbanistického, architektonického a krajinného rozvoja.



„Zadefinovaných desať strategických priorít pokrýva kľúčové oblasti, ktoré majú zásadný vplyv na kvalitu vystavaného prostredia a život obyvateľov. Navrhované opatrenia sú zamerané na zvyšovanie štandardov výstavby, obnovu sídel, podporu infraštruktúry a efektívne riadenie územného rozvoja,“ doplnil podpredseda UUPV SR Ivan Zizič.



Projektový tím má pripravenú pracovnú verziu strategického dokumentu, o ktorej bude úrad v nasledujúcom období diskutovať s dotknutými rezortmi, odbornou obcou, akademickou sférou, orgánmi verejnej správy i tretím sektorom. Úrad doplnil, že po zohľadnení pripomienok bude dokument spracovaný tak, aby reflektoval reálne potreby z praxe. Následne by mala byť APS predložená do MPK a koncom tohto roka aj na schválenie vláde.