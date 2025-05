Pripravujú návrh zákona o transparentnosti v odmeňovaní žien a mužov

Bratislava 16. mája (TASR) - Zaviesť by sa mohli minimálne požiadavky na posudzovanie transparentnosti odmeňovania v súvislosti s uplatňovaním rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty. Tieto požiadavky nadväzujú na európsku smernicu z roku 2023 o posilnení uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy. Vyplýva to z predbežnej informácie návrhu zákona o transparentnosti odmeňovania z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorý zverejnilo na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.



„Návrh zákona má vytvoriť efektívny systém monitorovania a posudzovania rozdielov v odmeňovaní medzi mužmi a ženami a zabezpečiť, aby zamestnávateľské subjekty zaviedli rodovo neutrálne štruktúry odmeňovania založené na objektívnych kritériách. Zároveň sa má vytvoriť priestor na získavanie informácií o odmeňovaní zamestnancov a zamestnankýň vykonávajúcich rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty podľa pohlavia,“ uviedlo MPSVR v dôvodovej správe.



Zamestnávatelia by tak mohli mať povinnosť podávať správy o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov a v prípadoch neodôvodnených rozdielov následne povinnosť spoločného posúdenia odmeňovania, ktoré bude zahŕňať aj opatrenia na riešenie rozdielov v odmeňovaní. Zákon zároveň upraví aj postup pri ochrane práv zamestnancov, ktorí majú pocit, že boli diskriminovaní nedodržaním zásady rovnakého odmeňovania, a to z dôvodu pohlavia vrátane nápravy a odškodnenia, ak sa preukáže porušenie tejto zásady. Návrh zákona stanoví aj sankcie pri porušení práv a povinností súvisiacich s uplatňovaním zásady rovnakej odmeny.



Rezort práce zhodnotil, že súčasné posudzovanie a kontrola dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania nie sú efektívne. Súčasná právna úprava podľa neho dostatočne nerieši systémové príčiny problému, ako sú netransparentné systémy stanovovania odmien, nedostatok informácií o úrovniach odmien a nedostatočné monitorovanie rozdielov v odmeňovaní. „Nedostatočná transparentnosť a rodovo neutrálne kritéria hodnoty práce napriek existujúcim právnym predpisom zakazujúcim diskrimináciu v oblasti odmeňovania z dôvodu pohlavia, bráni zamestnancom a zamestnankyniam v presadzovaní ich práva na rovnakú odmenu a sťažuje identifikáciu diskriminačných praktík v odmeňovaní,“ dodal rezort.