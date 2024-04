Pripravujú novú výzvu Obnov dom mini, na ktorú vyčlenili 36 mil. eur

Bratislava 15. apríla (TASR) - Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) pripravuje novú výzvu Obnov dom mini, na ktorú je vyčlenených 36 miliónov eur pre vyše 3060 žiadateľov. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informoval poverený generálny riaditeľ Juraj Moravčík. Vláda by mala o výzve rozhodovať na najbližšom rokovaní.



Podľa Moravčíka ide o mimoriadnu výzvu cielenú na obyvateľov ohrozených energetickou chudobou. "Bude cielená do oblasti Banskobystrického samosprávneho kraja a Košického samosprávneho kraja. Práve tam, kde je podľa údajov Európskej komisie najvyššia miera znečistenia ovzdušia, čiže reagujeme aj na rozsudok Európskeho súdneho dvora," vysvetlil. Predkladať energetické certifikáty podľa neho nebude potrebné, vyčlenené prostriedky je možné v prípade záujmu zvýšiť.



Moravčík avizoval zámer zvýšiť počet hodnotiteľov, ktorí poskytujú energetické certifikáty. "Momentálne sme v procese náboru zamestnancov a ak bude proces úspešný, o čom som presvedčený, že bude, mali by sme od 2. mája prijať 37 alebo 38 zamestnancov práve do pobočiek Banská Bystrica a Košice, Prešov," oznámil Moravčík.



Informoval aj o úrokoch z omeškania za včas nevyplatené faktúry po bývalom vedení. Pôvodných 90.000 eur sa mu tak podarilo znížiť približne o 20.000 eur. Podpísaný je splátkový kalendár. Avizuje aj trestné oznámenie.



Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) v súvislosti s kritikou opozičného Progresívneho Slovenska aj v súvislosti s programom Obnov dom potvrdil problém s podmienkou vydávania energetických certifikátov, ktorú nastavila minulá vláda. "Potvrdenie vydáva približne 120 ľudí na Slovensku, odborných špecialistov, ktorí nestíhajú, a keďže nestíhajú, tak ľudia tieto certifikáty nevedia získať," načrtol.



Podpredseda PS a Európskeho parlamentu Martin Hojsík v pondelok poukázal, že envirorezort je najpomalšou vládnou inštitúciou pri napĺňaní plánu obnovy. Osobitne upozornil na nedostatky v programe Obnov dom. "Táto dotačná výzva od začiatku čelila našej kritike za pomalé riešenie žiadostí. Často sa na odpovede čakalo a, žiaľ, stále čaká mesiace," zhodnotil.