Pripravujú podporu strategických energeticky náročných podnikov
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pracuje na príprave koncepčnej podpory strategických energeticky náročných podnikov v Slovenskej republike.
Autor TASR
Bratislava 9. septembra (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pracuje na príprave koncepčnej podpory strategických energeticky náročných podnikov v Slovenskej republike. Oslovil preto kľúčových partnerov pri príprave novej stratégie vrátane Inštitútu hospodárskych analýz MH SR, Klub 500, OFZ, RÚZ a Zbor poradcov predsedu vlády SR. V utorok o tom informoval hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.
„Riešenie tejto otázky považujem za mimoriadne dôležité pre energeticky náročné podniky vystavené vysokým cenám energií aj v dôsledku nezmyselných rozhodnutí EÚ. Naším cieľom je vytvoriť podmienky, ktoré efektívne podporia stabilitu výroby v strategických odvetviach a zároveň budú reflektovať reálne potreby slovenského priemyslu,“ uviedol predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
V rámci odbornej verejnej konzultácie regulátor partnerov vyzval na zaslanie návrhov a podnetov k riešeniu možných spôsobov podpory energeticky náročných podnikov v prostredí SR, vyplývajúcich z ich praktických skúseností. Výstupy z analýzy ÚRSO zapracuje do návrhov novej regulačnej politiky na nadchádzajúce regulačné obdobie.
