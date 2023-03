Pripravujú rekonštrukciu cesty I/9 cez Žiar nad Hronom za 6 mil. eur

Žiar nad Hronom 15. marca (TASR) – Slovenská správa ciest (SSC) pripravuje rekonštrukciu cesty I/9 v úseku vedúcom cez Žiar nad Hronom. Projekt za viac ako šesť miliónov eur počíta aj s opravou dvoch mostov. Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Podľa zverejnených materiálov SSC plánuje rekonštruovať cestu I/9 v úseku od kruhového objazdu pri obci Lovčica-Trubín po križovatku s cestou I/65 v obci Ladomerská Vieska. Obnovou by tak mal prejsť celý hlavný dopravný ťah mestom Žiar nad Hronom. Potrebu rekonštrukcie SSC vysvetľuje zlým technickým stavom vozovky.



"Na celom úseku dôjde k frézovaniu obrusnej a ložnej vrstvy vozovky s následným položením nových konštrukčných vrstiev. Lokálne dôjde ku kompletnej výmene konštrukčných vrstiev. V mieste autobusových zálivov bude pod ložnú vrstvu uložená výstužná oceľová sieť," priblížila v materiáloch SSC.



Celková dĺžka rekonštruovanej trasy predstavuje viac ako 5,7 kilometra, súčasťou projektu je tiež oprava mosta cez rieku Hron a mosta cez podchod pre peších. "Počas opravy komunikácie bude premávka presmerovaná do jedného jazdného pruhu. Trvanie akcie sa odhaduje na približne šesť mesiacov," uvádza SSC.



Celková odhadovaná hodnota zákazky predstavuje takmer 6.080.000 eur bez DPH, SSC chce na financovanie využiť i európske zdroje. Uchádzači o zákazku môžu svoje ponuky predkladať do 18. apríla.