Prírodné katastrofy spôsobili v 1. polroku škody za 120 miliárd USD

Mníchov 31. júla (TASR) - Záplavy, búrky a iné prírodné katastrofy spôsobili v 1. polroku 2024 škody vo výške 120 miliárd USD (110,82 miliardy eur) a vyžiadali si 4500 životov. Oznámila to v stredu nemecká zaisťovňa Munich Re. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Zaisťovňa vo svojej polročnej bilancii katastrof zaznamenala za prvých šesť mesiacov 2024 nižšie straty ako v 1. polroku 2023, keď straty spôsobené prírodnými katastrofami vo svete dosiahli 140 miliárd USD. Ale tohoročné straty sú vyššie, ako je priemer za desať rokov aj za 30 rokov.



"Keď sa na to pozriete z dlhšieho časového obdobia, celkové straty jednoznačne stúpajú," povedal hlavný klimatológ zaisťovne Ernst Rauch.



USA zasiahli v prvej polovici roka veľké záplavy a séria silných búrok, pripomenul.



Podľa Munich Re z celkových ekonomických strát vo výške 120 miliárd USD bolo poistených 62 miliárd USD.



Najdrahšou udalosťou bolo novoročné zemetrasenie v Japonsku, ktoré spôsobilo odhadované celkové straty vo výške zhruba 10 miliárd USD.



Aj k stratám v prvej polovici roka 2023 (na úrovni 140 miliárd USD) významnou mierou prispelo ničivé zemetrasenie v Turecku a Sýrii vo februári 2023, ktoré si vyžiadalo viac ako 50.000 obetí. Proti zemetraseniam je pritom v rámci prírodných katastrof poistených len pomerne málo ľudí a firiem.



Munich Re už dlhé desaťročia dokumentuje globálne straty spôsobené prírodnými katastrofami, čo je veľmi dôležité pri výpočte poistného.



"Desaťročný priemer ekonomických strát je tesne pod úrovňou 90 miliárd USD," povedal Rauch. "Sumy poistených strát ukazujú trend ešte jasnejšie: 62 miliárd USD v prvej polovici tohto roka v porovnaní s priemerom iba 37 miliárd USD za desať rokov. Takže vidíme takmer dvojnásobný nárast," dodal.



Munich Re a ďalšie poisťovne upozorňujú, že frekvencia a sila búrok neustále rastú, čo sa premieta do zvyšovania strát z dlhodobého hľadiska. Podľa vedcov to možno pripísať klimatickým zmenám.



Rauch poukázal v tejto súvislosti na záplavy v krajinách, kde sa takéto katastrofy zvyčajne nevyskytujú, ako napríklad Spojené arabské emiráty, najmä Dubaj, ale aj susedné regióny ako Omán.



"Ak chcete nájsť porovnateľné udalosti, musíte sa v štatistikách pozrieť o 70 rokov dozadu," dodal. "Niečo podobné bolo pozorované v Brazílii s dažďami a so záplavami v takom rozsahu, aký za uplynulých 70 alebo 80 rokov nemá obdoby."



Poukázal aj na druhú mimoriadnu črtu - množstvo silných búrok v USA, kde len od začiatku januára do konca júna napočítali 1250 tornád.



"Štyri z piatich najdrahších poistných udalostí v prvej polovici roka 2024 boli silné búrky v USA," uzavrel Rauch.



(1 EUR = 1,0828 USD)