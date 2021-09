Na najvyšší bod lesoparku v Prešove vedie nový prírodný chodník

Prešov 7. septembra (TASR) - Mesto Prešov odovzdalo v uplynulých dňoch do užívania výstupný chodník Tri jarky v Lesoparku Borkút. Nový prírodný chodník vedie z lokality Za Kalváriou až na Malkovskú hôrku a slúži pre peších aj pre cyklistov. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.



Lesopark Borkút je podľa jeho slov situovaný na východných svahoch Šarišskej vrchoviny, v masíve ohraničenom údoliami riek Svinka a Torysa.



"Spolu s rekreačnými plochami v lokalitách Kyslá Voda a Cemjata ide o najväčšiu prírodnú rekreačnú zónu na území mesta Prešov. Prostredie lesoparku výrazne zatraktívni nový prírodný výstupný chodník Tri Jarky v celkovej dĺžke viac ako 4,1 kilometra, ktorý vedie až na najvyšší bod lesoparku Malkovskú hôrku 481 metrov nad morom," priblížil Tomek.



"Výstupný chodník Tri jarky je od začiatku až do konca kompletne prírodný, vďaka čomu je zásah do prirodzeného lesného prostredia len minimálny. Práve takýchto cestičiek potrebujeme v meste viac, aby sme ponúkli obyvateľom aj inú alternatívu v porovnaní s klasickými asfaltovými cyklochodníkmi či chodníkmi," uviedla primátorka Andrea Turčanová.



Parametre trasy sú prispôsobené na pohyb bicyklov, no bude môcť byť využívaná aj chodcami. Pri trase sú umiestnené informačné tabule s mapou a popisom tratí, ako aj smerové šípky v mieste krížení komunikácií.



Zhotoviteľom je spoločnosť TWX. Celková cena projektu je 14.710,25 eura s DPH. Projekt bol realizovaný vďaka dotácii z Prešovského samosprávneho kraja vo výške 12.000 eur. Zvyšná suma je financovaná z rozpočtu mesta Prešov.