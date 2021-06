Príručka k eurofondovým zákazkám nepomôže, ak je komplikovaný zákon

Bratislava 22. júna (TASR) - Zjednodušovanie prídavných príručiek k verejnému obstarávaniu z eurofondov nepomôže, ak je komplikovaný samotný zákon. Uviedol to predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák v reakcii na utorkové predstavenie jednotnej príručky pre všetky operačné programy pri obstarávaniach z európskych peňazí zo strany vicepremiérky a ministerky pre investície Veroniky Remišovej (Za ľudí).



"Úrad pod mojím vedením robí systémové kroky na to, aby sa verejné súťaže zrýchlili a aby pri tom, samozrejme, bola zachovaná transparentnosť v nich," vyjadril sa Hlivák.



Základom na systémový posun vpred, aj pri čerpaní eurofondov, je teda podľa neho zákon o verejnom obstarávaní. "Ešte vlani sme dali na stôl zásadné zmeny v tomto zákone, no a dnes sú tieto navrhované zmeny v pripomienkovom konaní," pripomenul Hlivák s tým, že úrad si želá, aby sa verejné nákupy zrýchlili, navrhol preto opatrenia, aby bol rozpočet na jednoduchšie nákupy vyšší.



Je však podľa neho dôležité, aby sa uvoľnenie pravidiel niečím poistilo, a to jednak konceptom profesionalizácie, teda aby sa zvýšila odbornosť vo verejných nákupoch a aby sa za verejné nákupy niesla zodpovednosť. "Zároveň navrhujeme a voláme po sprísnení Trestného poriadku, na čom budeme ďalej pracovať a spolupracovať s ministerstvom spravodlivosti, keďže ono je gestorom tejto legislatívy," dodal Hlivák.



Tieto dni je preto podľa neho kľúčové, ako sa ministerstvá a ďalšie subjekty postavia k úpravám v zákone, ktoré navrhlo ÚVO. Až potom bude podľa Hliváka zrejmé, ako bude vyzerať kompromisný zákon, teda do akej miery sa verejné nákupy budú môcť zrýchliť a za akých podmienok. "Ja však za úrad môžem opätovne deklarovať, že pre to robíme maximum. Rovnako robíme maximum pre to, aby sa zjednodušil proces kontroly eurofondových zákaziek," uzavrel Hlivák.



Remišová spolu s riaditeľom odboru verejného obstarávania v jej rezorte Branislavom Hudecom v utorok predstavili piatu vlnu zjednodušenia v eurofondoch, ktorá sa týka najmä ľahšieho verejného obstarávania eurofondových zákaziek. Ministerka vyčíslila, že v rámci tejto vlny sa zavedie 52 zjednodušení. "Sú to zjednodušenia pre žiadateľov a prijímateľov a takisto zjednodušenia pre riadiace orgány, ktoré manažujú celý proces," vysvetlila Remišová. Súčasťou zjednodušení je aj jednotná príručka, ktorá od 15. júna nahradila množstvo predošlých príručiek. Riadiace orgány si totiž pre každý operačný program vytvárali vlastnú. "Príručka vlastne upravuje procesné pravidlá na kontrolu eurofondových zákaziek," podotkol Hudec.