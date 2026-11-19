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Prišiel vám mail o daňových nedoplatkoch? Finančná správa VARUJE
Podvodné správy sa snažia pôsobiť dôveryhodne tým, že obsahujú konkrétnu sumu údajného dlhu.
Autor TASR
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Bratislava 19. novembra (TASR) - Finančná správa (FS) upozornila verejnosť na novú vlnu podvodných e-mailov, ktoré v jej mene žiadajú okamžitú úhradu údajných daňových nedoplatkov prostredníctvom odkazu na online platbu. Podľa štvrtkového vyjadrenia FS inštitúcia výzvy na zaplatenie daní takýmto spôsobom nikdy neposiela a s daňovníkmi komunikuje výlučne cez oficiálne kanály.
„Finančná správa neposiela výzvy na úhradu daní prostredníctvom e-mailov s odkazmi na platbu. Daňovníci sú o svojich povinnostiach informovaní výlučne zákonným spôsobom cez oficiálne komunikačné kanály finančnej správy. Ak občan dostane podobnú správu, nemal by na ňu reagovať, klikať na odkazy ani vykonávať žiadne platby,“ upozornil hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
Podvodné správy sa snažia pôsobiť dôveryhodne tým, že obsahujú konkrétnu sumu údajného dlhu. Cieľom útočníkov je vylákať od občanov peniaze alebo získať ich citlivé údaje. Obozretnosť je namieste najmä pri správach, ktoré vytvárajú časový tlak, hrozia sankciami, prichádzajú z neoficiálnych adries alebo obsahujú jazykové chyby a podozrivé odkazy.
Podozrivé správy odporúča úrad vymazať bez otvárania príloh či odkazov a neposkytovať žiadne osobné ani bankové údaje. Ak už adresát zaplatil alebo zadal citlivé údaje, mal by bezodkladne kontaktovať svoju banku a vec nahlásiť polícii.
Oficiálna komunikácia s daňovníkmi prebieha výlučne cez portál finančnej správy, osobnú internetovú zónu, eSlužby alebo cez portál Slovensko.sk. Pravdivosť informácií si môžu občania overiť na webe FS alebo v jej call centre.
„Finančná správa neposiela výzvy na úhradu daní prostredníctvom e-mailov s odkazmi na platbu. Daňovníci sú o svojich povinnostiach informovaní výlučne zákonným spôsobom cez oficiálne komunikačné kanály finančnej správy. Ak občan dostane podobnú správu, nemal by na ňu reagovať, klikať na odkazy ani vykonávať žiadne platby,“ upozornil hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
Podvodné správy sa snažia pôsobiť dôveryhodne tým, že obsahujú konkrétnu sumu údajného dlhu. Cieľom útočníkov je vylákať od občanov peniaze alebo získať ich citlivé údaje. Obozretnosť je namieste najmä pri správach, ktoré vytvárajú časový tlak, hrozia sankciami, prichádzajú z neoficiálnych adries alebo obsahujú jazykové chyby a podozrivé odkazy.
Podozrivé správy odporúča úrad vymazať bez otvárania príloh či odkazov a neposkytovať žiadne osobné ani bankové údaje. Ak už adresát zaplatil alebo zadal citlivé údaje, mal by bezodkladne kontaktovať svoju banku a vec nahlásiť polícii.
Oficiálna komunikácia s daňovníkmi prebieha výlučne cez portál finančnej správy, osobnú internetovú zónu, eSlužby alebo cez portál Slovensko.sk. Pravdivosť informácií si môžu občania overiť na webe FS alebo v jej call centre.