Príslušníci finančnej správy zaistili 3792 parfumov rôznych značiek

Nitra 18. augusta (TASR) - Ozbrojení príslušníci finančnej správy Colného úradu Nitra zaistili v blízkosti hraničného priechodu Šahy počas rutinnej kontroly 3792 kusov parfumov rôznych značiek pre podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva. Cena originálnych výrobkov by pri ich predaji na trhu Európskej únie predstavovala sumu približne 318.000 eur, informovala Martina Krčmárová z Colného úradu Nitra.



Ozbrojení príslušníci finančnej správy z Colného úradu Nitra vykonávali cestné kontroly v blízkosti bývalého hraničného priechodu v obci Šahy v sobotu (14. 8.). Počas jednej z kontrol zastavili motorové vozidlo, v ktorom poľský vodič prevážal z Maďarska tovar vzbudzujúci podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva. V kontrolovanom aute našli parfumy, ktoré zaistili pre podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva k ochranným známkam.



O osude zaisteného tovaru teraz rozhodnú držitelia ochranných známok. Tí majú možnosť vyjadriť sa do desiatich pracovných dní, či chcú vo veci konať a akým spôsobom. Možnosti sú dve – buď na základe súhlasu držiteľov práva a kontrolovanej osoby bude tovar zničený, alebo môže držiteľ ochrannej známky dať podnet na súd na ochranu svojho práva. Ten následne rozhodne, či ide o falzifikáty, a stanoví ďalší postup pri nakladaní so zaisteným tovarom. Vodičovi motorového dopravného prostriedku, ktorý zaistený tovar prevážal, hrozí za spáchaný priestupok sankcia pokuty vo výške od 300 do 5100 eur, prípadne prepadnutie tovaru v prospech štátu.



Colný úrad Nitra upozorňuje spotrebiteľov, aby sa nedali nalákať na podozrivo nízke ceny určitých „značkových“ výrobkov a vyhýbali sa ich nakupovaniu v pochybných a v lacných obchodoch či u rôznych podomových predajcov. Falzifikáty môžu byť svojím vyhotovením, kvalitou spracovania alebo zložením nebezpečné pre ich zdravie, upozornila Krčmárová.