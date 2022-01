Prísne pravidlá pre lyžiarov

Bratislava 12. januára (OTS) - Pre lyžiarov v Taliansku platia od začiatku roka 2022 nové, prísnejšie pravidlá. Obmedzené požívanie alkoholu, platné poistenie, ktoré zahŕňa aj zodpovednosť za škodu alebo ublíženie na zdraví tretím osobám a povinnosť nosiť prilbu pre maloletých lyžiarov do 18 rokov.Od 1.1.2022 je požívanie alkoholu na talianskych svahoch obmedzené. Za lyžovanie pod vplyvom alkoholu od 0,5 promile hrozí pokuta od 250 do 1000 EUR, pričom ak na svahu polícia prichytí lyžiara s viac ako 0,8 promile, považuje sa to už za trestný čin. Ako vyplýva z nariadenia talianskej vlády, kontroly lyžiarov budú vykonávať policajti a ďalší členovia bezpečnostných zložiek.Okrem alkoholu si polícia posvieti aj na ďalšiu novú povinnosť – platné poistenie zodpovednosti za škodu, resp. za ublíženie na zdraví tretím osobám. Novú normu musia dodržiavať nielen lyžiari, ale aj prevádzkovatelia lyžiarskych stredísk. Tí musia zákazníkom poskytnúť možnosť uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví a na majetku.Je ale na lyžiarovi, či sa rozhodne uzatvoriť poistenie pri kúpe skipasu alebo si uzatvorí poistenie samostatne v poisťovni, musí ale mať pri sebe potvrdenie o poistení , ideálne v talianskom alebo v anglickom jazyku. Možné pokuty za nedodržanie tohto nariadenia sa pohybujú na úrovni od 100 do 150 EUR.“ hovorí produktová manažérka poisťovne Groupama, Denisa Bačová. Nenechávajte tak nič na náhodu, aby ste si z lyžovačky okrem pekných zážitkov nepriniesli aj obavy o „ťahanice“ po súdoch.Uzatvorte si rozšírené cestovné poistenie od poisťovne Groupama , ktoré zahŕňa aj spomínanú zodpovednosť za škodu, či už na zdraví alebo na majetku. V rámci balíka ŠTANDARD od Groupamy vyjde poistenie pre 4-člennú rodinu (dvaja dospelí, dve deti) v Európe 34,78 EUR na týždeň. V rámci najvyššieho balíka EXCLUSIVE , ktorý ponúka aj náklady na prípadnú karanténu v súvislosti s COVID - 19, je to 74,52 EUR.Cena poistenia je vzhľadom na hroziacu výšku pokuty, nehovoriac o nákladoch v prípade nehody alebo úrazu, naozaj neporovnateľná. V prípade, že už poistenie cez online.groupama.sk uzatvoríte a potrebujete potvrdenie v anglickom či talianskom jazyku, napíšte nám na info@groupama.sk , aby sme vám takéto potvrdenie pripravili.Zrážka s iným lyžiarom, nehoda pri vystupovaní zo sedačkovej lanovky či poškodenie majetku strediska. Ak sa vám stane nepriaznivá udalosť a máte poistenie od poisťovne Groupama, kontaktujte našu asistenčnú službu EUROCROSS ASSISTANCE na čísle +420 2 96 33 96 33. Operátor vám pomôže a usmerní vás, ako ďalej postupovať. Určite však odporúčame, aby ste si urobili z miesta nehody fotky, prípadne zaznamenali na video, alebo zapísali údaje o svedkoch udalosti. V prípade, ak nie je úplne zrejmé, kto zodpovedá za vznik škody, sú veľmi užitočné akékoľvek dôkazy.Ak vám dá poškodený lyžiar či majiteľ niečo podpísať, pokiaľ textu nerozumiete, nič nepodpisujte. Zapíšte si do poznámok, ako sa nehoda stala, uschovajte si všetky doklady a nezabudnite škodovú udalosť nahlásiť poisťovni.Od 10. januára 2022 môžu v Taliansku lyžovať len osoby s Green pasom a pre vstup do Talianska je potrebný negatívny antigénový test alebo PCR test, a to aj v prípade zaočkovaných a prekonaných. Aktuálne opatrenia odporúčame sledovať na stránke Min. zahraničných vecí SR na www.mzv.sk