Príspevky ľuďom v hmotnej núdzi sa zvýšia, mení sa posudzovanie príjmu

Bratislava 9. novembra (TASR) – Dávky na zabezpečenie základných životných podmienok pre ľudí v hmotnej núdzi by sa mali zvýšiť približne o 14 %, keď napríklad dávka pre jednotlivca bude 74 eur mesačne. Vyplýva to z návrhu novely zákona o hmotnej núdzi, ktorý v stredu schválila vláda. Nová legislatíva prináša okrem iného aj vylúčenie osobitného príspevku zo systému pomoci v hmotnej núdzi a úpravu posudzovania príjmu.



"Cieľom návrhu zákona je upraviť podmienky poskytovania pomoci v hmotnej núdzi tak, aby bola pomoc v hmotnej núdzi adresnejšia, efektívnejšia a aby mala motivačný efekt voči jej príjemcom vymaniť sa z hmotnej núdze," uviedlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) v predkladacej správe k schválenému materiálu.



Najzásadnejšie zmeny sa podľa rezortu týkajú zrušenia osobitného príspevku, ktorý bude riešený samostatne v rámci politiky aktívnych opatrení na trhu práce. MPSVR navrhlo aj zmeny v oblasti posudzovania niektorých druhov príjmov, keď napríklad tehotenské sa nebude považovať za príjem na účely zákona o životnom minime. Rovnako sa na účely pomoci v hmotnej núdzi nebudú považovať za príjem ani príspevky poskytované v rámci aktívnych opatrení trhu práce podľa zákona o službách zamestnanosti. Naopak, za príjem by sa po novom mala pri posudzovaní hmotnej núdze považovať zamestnanecká prémia a daňový bonus na dieťa.



Rezort práce zdôraznil, že novela je komplexný návrh, ktorým sa upravuje väčšina ustanovení zákona. Zmeny obsiahnuté v návrhu sú podľa MPSVR aj výsledkom dlhoročných skúseností úradov práce, sociálnych vecí a rodiny z aplikačnej praxe.