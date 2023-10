Príspevky podnikateľom za ubytovanie Ukrajincov zdržala kontrola

Bratislava 20. októbra (TASR) - Žiadosti podnikateľov o príspevok za dočasné ubytovanie odídencov z Ukrajiny, ktorý vypláca rezort dopravy, muselo najprv preveriť ministerstvo vnútra. Overovali totiž, či nedošlo už k vyplateniu príspevku na toho istého odídenca z rezortu vnútra. Ministerstvo dopravy SR tak reagovalo na informácie od podnikateľov s ubytovaním, ktorým ešte nebol vyplatený príspevok za mesiace jún a júl. Rezort dopravy tiež pripomenul, že overenie bolo zmluvnou podmienkou.



"Prvé overené záznamy na preplácanie príspevku za ubytovanie poskytnuté v mesiacoch jún a júl 2023 sme z ministerstva vnútra dostali až začiatkom októbra, čo spôsobilo zdržanie pre vyplácanie príspevkov," uviedla pre TASR Miriama Švikruhová z odboru komunikácie Ministerstva dopravy SR. Ako dodala, v súčasnosti sú už žiadosti v internom procese na vyplatenie zo strany ministerstva dopravy.



Žiadosti o príspevok na preplatenie nákladov za dočasné ubytovanie ľudí z Ukrajiny mohli podnikatelia s ubytovaním, ktorí uzavreli zmluvu s rezortom dopravy, predkladať v auguste tohto roka. Preplatené im mali byť náklady za jún a júl 2023.



Do júna tohto roka poskytlo dočasné ubytovanie odídencom z Ukrajiny približne 1100 ubytovateľov, ktorým rezort dopravy súhrnne vyplatil viac ako 38,5 milióna eur. Ministerstvo dopravy bude príspevky preplácať vo výške nákladov na poskytnuté ubytovanie zatiaľ do konca roka 2023 maximálne vo výške 24,20 eura za noc za dospelú osobu a 12,10 eura za noc za dieťa do 15 rokov.