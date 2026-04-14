< sekcia Ekonomika
Príspevok na auto na dochádzanie na rehabilitáciu ŤZP nedostanú
Autor TASR
Bratislava 14. apríla (TASR) - Ťažko zdravotne postihnuté (ŤZP) osoby nebudú mať nárok na poskytnutie príspevku na kúpu auta z dôvodu dochádzania do rehabilitačného strediska. Plénum Národnej rady (NR) SR v utorok odmietlo návrh opozičnej poslankyne Martiny Bajo Holečkovej (SaS) na novelu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
Takýto príspevok možno poskytnúť fyzickej osobe s ŤZP, ktorá je zamestnaná alebo preukáže, že bude zamestnaná alebo ktorej sa poskytuje sociálna služba v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, dennom stacionári alebo navštevuje školu, resp. preukáže, že bude navštevovať školu. Bajo Holečková pripomenula, že medzi zadefinovanými subjektmi absentuje rehabilitačné stredisko.
Poslankyňa v predkladacej správe k novele uviedla, že nie je možné vyčísliť negatívny vplyv na verejné financie, nakoľko nie je zrejmé, koľko osôb túto možnosť reálne využije. Tento vplyv by však podľa nej bol len minimálny vzhľadom k tomu, že ide len o doplnenie a viacero osôb už má tak či tak nárok z iného titulu, ako napríklad na účely zamestnania, návštevy školy či iného druhu zariadení sociálnych služieb.
