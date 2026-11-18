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Príspevok na bývanie by motivoval Slovákov presťahovať sa za prácou
Príspevok na bývanie by zároveň ocenilo 53 % respondentov, čím sa stal najžiadanejším zamestnaneckým benefitom.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Príspevok zamestnávateľa na nájomné bývanie vo výške 200 eur mesačne by motivoval 51 % Slovákov presťahovať sa bližšie k pracovisku. Príspevok na bývanie by zároveň ocenilo 53 % respondentov, čím sa stal najžiadanejším zamestnaneckým benefitom. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti 365.invest.
Medzi ďalšie preferované benefity patria finančné bonusy za prácu alebo na konci roka (51 %), príspevok na dopravu (46 %) a dovolenka navyše (43 %).
Ochota presťahovať sa za prácou je najvyššia medzi mladými ľuďmi vo veku 18 až 26 rokov. Pri príspevku 200 eur mesačne by túto možnosť využilo 61 % respondentov z tejto vekovej skupiny. Medzi ľuďmi vo veku 45 až 53 rokov išlo o 38 % opýtaných, vo vekovej kategórii 54 až 65 rokov sa záujem opäť priblížil k polovici.
Takmer osem z desiatich respondentov súhlasí s tým, že zamestnávatelia by mali finančne podporovať sťahovanie za prácou do iného regiónu prostredníctvom príspevkov na nájomné. Samotná finančná pomoc však podľa spoločnosti nemusí stačiť, ak v okolí pracoviska nie je dostatok dostupných nájomných bytov.
„Pri rozhodovaní o pracovnej ponuke ľudia nepozerajú len na výšku mzdy, ale aj na to, koľko ich bude stáť bývanie a dochádzanie. Príspevok na nájomné môže byť zaujímavou motiváciou pre ľudí, ktorí ešte nemajú vlastné bývanie a sú otvorenejší zmene miesta bydliska,“ uviedol šéf produktov a predaja 365.invest Radko Rozum.
Dodal, že štátom podporované nájomné bývanie môže pomôcť zamestnancom aj zamestnávateľom. Príspevok na bývanie je totiž podľa neho na strane zamestnanca oslobodený od dane z príjmov a pre zamestnávateľa predstavuje daňovo uznateľný náklad.
Medzi ďalšie preferované benefity patria finančné bonusy za prácu alebo na konci roka (51 %), príspevok na dopravu (46 %) a dovolenka navyše (43 %).
Ochota presťahovať sa za prácou je najvyššia medzi mladými ľuďmi vo veku 18 až 26 rokov. Pri príspevku 200 eur mesačne by túto možnosť využilo 61 % respondentov z tejto vekovej skupiny. Medzi ľuďmi vo veku 45 až 53 rokov išlo o 38 % opýtaných, vo vekovej kategórii 54 až 65 rokov sa záujem opäť priblížil k polovici.
Takmer osem z desiatich respondentov súhlasí s tým, že zamestnávatelia by mali finančne podporovať sťahovanie za prácou do iného regiónu prostredníctvom príspevkov na nájomné. Samotná finančná pomoc však podľa spoločnosti nemusí stačiť, ak v okolí pracoviska nie je dostatok dostupných nájomných bytov.
„Pri rozhodovaní o pracovnej ponuke ľudia nepozerajú len na výšku mzdy, ale aj na to, koľko ich bude stáť bývanie a dochádzanie. Príspevok na nájomné môže byť zaujímavou motiváciou pre ľudí, ktorí ešte nemajú vlastné bývanie a sú otvorenejší zmene miesta bydliska,“ uviedol šéf produktov a predaja 365.invest Radko Rozum.
Dodal, že štátom podporované nájomné bývanie môže pomôcť zamestnancom aj zamestnávateľom. Príspevok na bývanie je totiž podľa neho na strane zamestnanca oslobodený od dane z príjmov a pre zamestnávateľa predstavuje daňovo uznateľný náklad.