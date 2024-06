Príspevok na opatrovanie detí s ŤZP sa nezvýši zo 100 na 300 eur

Bratislava 27. júna (TASR) - Peňažný príspevok na opatrovanie detí s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) sa nezvýši o 200 eur, teda zo 100 na 300 eur. Vyplývalo to z novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia z dielne opozičných poslancov Národnej rady (NR) SR z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ, ktorú parlament vo štvrtok neposunul do druhého čítania.



"Rozdiel oproti súčasnej právnej úprave by spočíval v tom, že by sa strojnásobil príspevok na opatrovanie v prípade opatrovania fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ak by išlo o dieťa alebo viacero nezaopatrených detí. Pre vylúčenie pochybností by sa návrhom zákona nezasahovalo do základnej výšky príspevku na opatrovanie," spresnili predkladatelia.



Zdôraznili, že opatrovanie zdravotne znevýhodnených osôb je dôležitou a citlivou témou, ktorá si vyžaduje nielen pochopenie ich individuálnych potrieb, osobitne ak ide o deti, ale aj potrieb osôb, ktoré sa o takéto deti starajú, a primeranú podporu zo strany štátu a spoločnosti.



Rodičia detí so zdravotným znevýhodnením podľa poslancov potrebujú viac finančných prostriedkov na zabezpečenie špeciálnej starostlivosti, liečby, terapií či pomôcok, čo nepochybne má výrazný vplyv na rodinný rozpočet. Počet osôb s preukazom ŤZP je približne 400.000, teda viac ako 7 % populácie SR.



Podčiarkli, že počet poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie je podľa poslednej štatistiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 68.688 (február 2024), teda menej než pätina z celkového počtu držiteľov preukazu ŤZP. Oficiálna štatistika neuvádza, koľko opatrovaných osôb z tohto počtu sú deti. "Môžeme však predpokladať, že ide o menšinu z celkového počtu opatrovaných osôb," dodali poslanci NR SR.