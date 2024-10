Príspevok na opatrovanie zdravotne znevýhodnených detí sa zvýši

Bratislava 23. októbra (TASR) - Zvýšenie príspevku na opatrovanie zdravotne znevýhodnených deti či zmena systému odľahčovacej služby. Aj tieto opatrenia prináša novela zákona o sociálnych službách, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu definitívne schválili.



Novelou sa zdvojnásobí finančný príspevok na opatrovanie zdravotne znevýhodnených detí, a to z doterajších 100 na 200 eur mesačne. Cieľom úpravy je kompenzovať vyššiu mieru finančnej záťaže a starostlivosti pre opatrovateľov detí s ťažkým zdravotným postihnutím.



Zvýši sa tiež rozsah hodín, počas ktorých je možné poskytovať domácu opatrovateľskú službu odkázanej osobe, ktorú osobne opatruje človek poberajúci peňažný príspevok na opatrovanie. Z doterajších najviac ôsmich hodín vzrastie na najviac 40 hodín mesačne.



Ministerstvo práce novelou upravuje aj systém odľahčovacej služby. Za deň poskytnutej odľahčovacej služby sa bude považovať 12 hodín tejto služby, a to bez ohľadu na počet kalendárnych dní, za ktorý bol tento rozsah hodín dosiahnutý.



Poslanci pri hlasovaní schválili aj pozmeňujúce návrhy z výborov. Zrušili tak doterajšie znižovanie výšky príspevku na opatrovanie a osobnú asistenciu z dôvodu príjmu odkázanej osoby. Z novely tiež vypustili pôvodne navrhovanú povinnosť obcí, miest a samosprávnych krajov, aby v určenej lehote umiestnili ľudí odkázaných na starostlivosť buď do vlastného, alebo iného verejného či neverejného zariadenia. Táto oblasť má byť po novom upravená o rok neskôr pri plánovanej veľkej zmene financovania sociálnych služieb.



Časť novely bude účinná od 1. decembra tohto roka, zvyšok potom od 1. januára 2025.