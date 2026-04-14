Príspevok na pomoc pri odkázanosti sa nebude vyplácať o mesiac dlhšie
Priznával by sa iba tomu, kto nie je poberateľom starobného dôchodku, nie je poistený v nezamestnanosti a nie je ani poberateľom dávky v nezamestnanosti.
Autor TASR
Bratislava 14. apríla (TASR) - Spôsob poskytovania príspevku na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby sa neupraví. Zmenu navrhovali opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR Martina Bajo Holečková a Marián Viskupič (SaS) v novele, ktorú parlament v utorok neposunul do druhého čítania.
„Cieľom navrhovanej úpravy je zakotvenie pravidla, aby neformálny poskytovateľ, ktorý sa staral o odkázanú osobu, ktorá zomrela, dostal príspevok aj za prvý kalendárny mesiac nasledujúci po mesiaci, v ktorom odkázaná osoba zomrela, a to v rovnakej výške, v akej ho dostávala odkázaná osoba,“ vysvetlili predkladatelia.
Tento nárok by bol podľa nich nastavený adresne. Priznával by sa iba tomu, kto nie je poberateľom starobného dôchodku, nie je poistený v nezamestnanosti a nie je ani poberateľom dávky v nezamestnanosti. „Cieľom je zamedziť, aby tento ´dodatočný´ príspevok dostali tí, ktorí majú príjem z iného titulu, ale aby ho dostali iba tí, ktorí na príspevok boli finančne odkázaní. Z uvedeného dôvodu sú aj vplyvy na verejné financie len mierne negatívne,“ doplnili v návrhu opoziční poslanci.
