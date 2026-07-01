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Príspevok na prevádzku sociálnej služby bude od 131 po 546 eur
Špecializované zariadenia pri pobytovej forme sociálnej služby majú mať príspevok v sume 521 eur mesačne na miesto a na domácu opatrovateľskú službu materiál ráta s príspevkom 4,6 eura na hodinu.
Autor TASR
Bratislava 1. júla (TASR) - Výška finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na rok 2027 sa bude pohybovať podľa druhu zariadenia od 131 po 546 eur mesačne na jedno zriadené miesto. Vyplýva to z návrhu nariadenia, ktoré v stredu schválila vláda, pričom najnižšia suma sa týka denných stacionárov a najvyššia špecializovaných zariadení pri ambulantnej forme sociálnej služby.
„Predkladaný návrh nariadenia vlády ustanovuje výšku finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na rok 2027 tak, aby boli vytvorené právne podmienky na zabezpečenie udržateľnosti poskytovania sociálnych služieb a ich dostupnosti pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobsluhe a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,“ uviedlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v dôvodovej správe. Návrh nariadenia vlády zohľadňuje medziročný vývoj výdavkov sociálnych služieb a potrebu zabezpečenia stabilného financovania poskytovateľov sociálnych služieb.
Zariadenia podporovaného bývania dostanú 311 eur mesačne na miesto, zariadenia pre seniorov 332 eur, zariadenia opatrovateľskej služby 332 eur, rehabilitačné stredisko 449 eur pri pobytovej forme sociálnej služby a 395 eur mesačne na miesto pri ambulantnej forme sociálnej služby. Ešte vyššie príspevky dostanú domovy sociálnych služieb, a to v sume 449 eur mesačne na miesto pri pobytovej forme sociálnej služby a 395 eur mesačne na miesto pri ambulantnej forme sociálnej služby. Špecializované zariadenia pri pobytovej forme sociálnej služby majú mať príspevok v sume 521 eur mesačne na miesto a na domácu opatrovateľskú službu materiál ráta s príspevkom 4,6 eura na hodinu.
Návrh nariadenia podľa rezortu zohľadňuje medziročný vývoj oprávnených výdavkov poskytovateľov sociálnych služieb, rast cien energií, tovarov a služieb, rast prevádzkových nákladov poskytovateľov sociálnych služieb, ako aj potrebu zabezpečenia stability systému sociálnych služieb. Návrh reflektuje potrebu zachovania dostupnosti sociálnych služieb najmä pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobsluhe a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok.
„Predkladaný návrh nariadenia vlády ustanovuje výšku finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na rok 2027 tak, aby boli vytvorené právne podmienky na zabezpečenie udržateľnosti poskytovania sociálnych služieb a ich dostupnosti pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobsluhe a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,“ uviedlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v dôvodovej správe. Návrh nariadenia vlády zohľadňuje medziročný vývoj výdavkov sociálnych služieb a potrebu zabezpečenia stabilného financovania poskytovateľov sociálnych služieb.
Zariadenia podporovaného bývania dostanú 311 eur mesačne na miesto, zariadenia pre seniorov 332 eur, zariadenia opatrovateľskej služby 332 eur, rehabilitačné stredisko 449 eur pri pobytovej forme sociálnej služby a 395 eur mesačne na miesto pri ambulantnej forme sociálnej služby. Ešte vyššie príspevky dostanú domovy sociálnych služieb, a to v sume 449 eur mesačne na miesto pri pobytovej forme sociálnej služby a 395 eur mesačne na miesto pri ambulantnej forme sociálnej služby. Špecializované zariadenia pri pobytovej forme sociálnej služby majú mať príspevok v sume 521 eur mesačne na miesto a na domácu opatrovateľskú službu materiál ráta s príspevkom 4,6 eura na hodinu.
Návrh nariadenia podľa rezortu zohľadňuje medziročný vývoj oprávnených výdavkov poskytovateľov sociálnych služieb, rast cien energií, tovarov a služieb, rast prevádzkových nákladov poskytovateľov sociálnych služieb, ako aj potrebu zabezpečenia stability systému sociálnych služieb. Návrh reflektuje potrebu zachovania dostupnosti sociálnych služieb najmä pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobsluhe a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok.