Príspevok pre SZČO môže pomôcť aj realitným maklérom

Bratislava 25. marca (TASR) – Príspevok pre samostatne zárobkovo činné (SZČO) osoby od štátu na prekonanie krízy spôsobenej opatreniami vlády SR proti šíreniu nového koronavírusu môže pomôcť aj realitným maklérom. Pre TASR to uviedol analytik Realitnej únie SR Vladimír Kubrický.



V akom rozsahu však príspevok zmierni dosah opatrení vlády na realitných maklérov podľa Kubrického závisí od jeho výšky a podmienok poskytnutia.



"V kombinácii s odpustením platenia odvodov štátu na niekoľko mesiacov, ktoré je pre živnostníkov každý mesiac veľkým bremenom, by to mohla byť významná pomoc," dodal Kubrický. Podľa posledných vyjadrení ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina) na tlačovom brífingu po stredajšom rokovaní vlády však vládny kabinet k odpusteniu platenia odvodov pre živnostníkov pravdepodobne nepristúpi. "My im dáme príspevok, aby mohli tieto odvody zaplatiť," uviedol Krajniak.



Podporu malých podnikateľov a živnostníkov prostredníctvom príspevku víta aj prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS) Ján Palenčár. "Je však nesmierne dôležité, aby navrhované opatrenia boli realizované v krátkom čase, pretože veľké množstvo živnostníkov a malých podnikateľov nemá dostatočné rezervy a nie sú schopní udržať svoje podnikanie mesiace bez príjmu, respektíve s obmedzeným príjmom," upozornil Palenčár. Ako ďalej zdôraznil, ak štát nezabezpečí dostatočné finančné prostriedky pre toto opatrenie, dosah na ekonomiku a štát môže byť katastrofálny.



Príspevok pre SZČO si vyžaduje úpravu legislatívy. Tento návrh preto predložili parlamentu. Mal by byť schválený v skrátenom legislatívnom konaní. Podľa slov Krajniaka by mali SZČO dostať príspevok vtedy, keď spĺňajú podmienky, teda budú pokračovať v činnosti aj po výbere príspevku a opatrenia vlády proti šíreniu nového koronavírusu zasiahli ich činnosť. Podrobnosti o tomto príspevku ani jeho výšku však povedať nevedel. Po schválení parlamentom a podpísaní prezidentkou sa bude vláda SR podľa jeho slov návrhu bližšie venovať. Až potom budú vedieť vyčísliť či už výšku príspevku, alebo koľko to bude štát stáť.