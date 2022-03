Príspevok pri narodení dieťaťa by sa mohol upraviť, navrhuje koalícia

Bratislava 4. marca (TASR) – Nastavenie právnej úpravy poskytovania príspevku pri narodení dieťaťa by sa mohlo korigovať. Vyplýva to z návrhu zákona o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí, ktorý na marcovú schôdzu Národnej rady (NR) SR predložila skupina koaličných poslancov.



Predkladatelia poukázali na to, že v súčasnosti, ak žena spontánne potratí vo vyššom štádiu tehotenstva, berie sa to na účel výplaty príspevku pri narodení dieťaťa ako pôrod. "Takže sa stáva, že žena má druhé živo narodené dieťa, ale vyšší príspevok pri narodení už nedostane, lebo predtým mala napríklad dva spontánne potraty, a tým pádom je to už jej štvrtý pôrod," skonštatovali.



Zvýšený príspevok pri narodení sa podľa súčasnej právnej úpravy poskytuje iba na prvé tri pôrody. "Za mŕtvo narodené deti dostala žena 151,37 eura, ak si o to požiadala. Tak to bude do 31. marca 2022, a potom začne platiť už schválená novela, ktorá už nerozlišuje medzi živo a mŕtvo narodenými deťmi," podotkli. Podľa nich to znamená, že či sa dieťa narodí živé alebo mŕtve, matka bude mať nárok na 829,86 eura na prvé tri deti, na štvrté a ďalšie 151,37 eura.



Ani to však predkladatelia nepovažujú za ideálne. Poukazujú na prípady matiek, ktoré pri pochovávaní svojho dieťaťa z etických a osobných dôvodov odmietali žiadať o príspevok pri narodení. Navrhujú preto, aby sa príspevok pre mŕtvo narodené dieťa vrátil na 151,37 eura a vyšší príspevok by sa vzťahoval iba na prvé tri živo narodené deti. Účinnosť navrhujú na 1. júna 2022.