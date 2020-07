Príspevok pri narodení dieťaťa sa nezvyšoval už 12 rokov

Bratislava 20. júla (TASR) - Príspevok pri narodení dieťaťa sa na Slovensku nezvyšoval už 12 rokov. Rast tejto dávky závisí len od rozhodnutia vlády na rozdiel od iných, ktoré napríklad rastú so stúpajúcim životným minimom. Upozornila na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) na sociálnej sieti.



Od začiatku júla tohto roka vzrástlo životné minimum, vďaka čomu sa zvýšili niektoré dávky a príspevky. "Tempo rastu síce nedosahuje rast miezd a inflácie, aspoň sa však dané dávky každoročne automaticky zvyšujú. No v sociálnom systéme existujú aj dávky, ktoré nie sú naviazané na žiadny ukazovateľ, ani len na životné minimum. Ich zvyšovanie závisí len od rozhodnutia vlády," upozornila RRZ.



Takým príkladom je príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k nemu. "Príspevok bol zavedený v roku 1999, keď jeho úroveň dosahovala zhruba 30 % priemernej mzdy. V rokoch 2007 a 2008 sa príspevok výrazne zvýšil zavedením príplatku k nemu. V tom čase príspevok pri narodení bol na úrovni takmer 120 % z priemernej mzdy. Príspevok však nie je naviazaný na rast životného minima. Zákon obsahuje len formuláciu, že sumu príspevku môže k 1. septembru kalendárneho roka zvýšiť vláda SR nariadením," vysvetľuje rozpočtová rada.



Dôsledkom tak podľa RRZ je, že príspevok pri narodení a príplatok k nemu nebol zvýšený už od roku 2008. "Podiel príspevku k priemernej mzde klesol na 75 %," vyčíslila RRZ.



Príspevok pri narodení dieťaťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca. Výška tohto príspevku pri narodení dieťaťa je v súčasnosti 829,86 eura, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní, následne na každé ďalšie dieťa je výška príspevku 151,37 eura.