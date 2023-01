Bratislava 24. januára (TASR) - Príspevok pri narodení štvrtého dieťaťa by sa mohol zvýšiť na plnú sumu 829,86 eura. Na schôdzu Národnej rady (NR) SR skupina poslancov hnutia OĽANO predloží návrh zákona, ktorým by sa zmenil zákon o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí. Nová legislatíva by nadobudla účinnosť od začiatku mája. NR SR o tom informovala na svojej webovej stránke.



Právna úprava by mala mať negatívny vplyv na verejné financie. Príspevok pri narodení prvého až tretieho dieťaťa je 829,86 eura pri každom z nich. Ak sa súčasne narodilo viac detí, suma sa zvyšuje. Pri štvrtom dieťati je však príspevok 151,37 eura.



K návrhu malo pripomienku Ministerstvo financií (MF) SR, ktorému v ňom chýba vyčíslenie vplyvu na verejné financie.