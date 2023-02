Príspevok pri narodení štvrtého dieťaťa sa môže zvýšiť na plnú sumu

Bratislava 9. februára (TASR) - Príspevok pri narodení štvrtého dieťaťa by sa mohol zvýšiť na plnú sumu 829,86 eura. Vyplýva to z návrhu novely zákona o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí skupina poslancov hnutia OĽANO, ktorý Národná rada (NR) SR posunula do druhého čítania.



Príspevok pri narodení prvého až tretieho dieťaťa je v súčasnosti 829,86 eura pri každom z nich. Ak sa súčasne narodilo viac detí, suma sa zvyšuje. Pri štvrtom dieťati je však príspevok už iba 151,37 eura. Navrhovaná úprava by ho mala zvýšiť. V dôsledku toho bude mať negatívny vplyv na verejné financie.



Nová legislatíva by mala byť účinná od 1. mája.