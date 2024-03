Príspevok za ubytovanie odídencovi sa poskytne do výšky 6 eur za noc

Bratislava 20. marca (TASR) - Príspevok za poskytnutie ubytovania odídencovi z Ukrajiny sa poskytne vo výške nákladov za lôžko vykázaných fyzickou osobou alebo právnickou osobou poskytujúcou ubytovanie v ubytovacom zariadení, maximálne však vo výške 6,00 eura za jednu noc ubytovania odídenca. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády z dielne Ministerstva dopravy (MD) SR, ktoré v stredu schválila vláda a nadobudne účinnosť 1. apríla.



"Cieľom návrhu nariadenia vlády je zabezpečiť aj naďalej ochranu života a ľudskej dôstojnosti osôb utekajúcich pred vojnovým konfliktom na naše územie," vysvetlil rezort dopravy. Príspevok za ubytovanie sa poskytuje podľa MD SR za ubytovanie odídenca poskytnuté od 1. apríla 2024, najdlhšie do 30. júna tohto roku.



Finančné prostriedky budú zabezpečené z Programu Slovensko 2021 až 2027. Do času schválenia projektov z Programu Slovensko a refundácie finančných prostriedkov, respektíve zálohových platieb, bude MD SR postupovať v súlade so závermi materiálu Návrh na systémové riešenie poskytovania a financovania dodatočných výdavkov súvisiacich s odídencami z Ukrajiny.