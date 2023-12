Príspevok za ubytovanie Ukrajincov bude od nového roka nižší

Bratislava 6. decembra (TASR) - Príspevok za ubytovanie odídencov z Ukrajiny v ubytovacích zariadeniach sa zníži na sumu maximálne 12 eur za noc na osobu nad 15 rokov a maximálne šesť eur za noc pre dieťa do 15 rokov. Rozhodla o tom vláda SR na svojom stredajšom rokovaní. Poskytovanie príspevku sa predĺži do konca marca 2024.



"Cieľom návrhu nariadenia vlády je predĺženie doby poskytovania príspevku za ubytovanie odídencov do 31. marca 2024 v súvislosti s pretrvávajúcim vojnovým konfliktom na Ukrajine," uviedlo Ministerstvo dopravy SR v materiáli na rokovanie vlády.



Rezort dopravy príspevkom prepláca podnikateľom náklady na poskytnuté ubytovanie pre ľudí, ktorí odišli pre vojnový konflikt z Ukrajiny. Poskytuje ho podnikateľom, ktorí s ministerstvom dopravy uzavreli zmluvu a o príspevok do určeného dátumu požiadali. Zmluva musí obsahovať vládnym nariadením stanovené náležitosti, tiež vzor žiadosti o poskytnutie príspevku či záznam o ubytovaní. Vzor zmluvy možno nájsť na internetovej stránke ministerstva dopravy.



Nariadenie, ktoré v stredu schválila vláda, nadobudne účinnosť od 1. januára 2024. Do konca roka 2023 rezort dopravy prepláca náklady na poskytnuté dočasné ubytovanie pre odídencov z Ukrajiny maximálne vo výške 24,20 eura za noc za dospelú osobu a 12,10 eura za noc za dieťa do 15 rokov.