Prístav v Terste zaznamenal pokles objemu tovarov o 14 %

Terst 1. augusta (TASR) - Dôležitý taliansky prístav Terst výrazne pocítil dôsledky koronakrízy. Objem vybavených nákladov v 1. polroku medziročne klesol o 14 % na 26,2 milióna ton.



V oblasti kontajnerovej prepravy dosiahol pokles 4 % na 376.250 TEU jednotiek (Twenty-foot for equivalent unit). Príčinou je pokles kontajnerovej prepravy na lodiach z Turecka.



V oblasti železničnej prepravy zaznamenal terstský prístav medziročný pokles o 25 %. Naproti tomu preprava tovaru v smere do Rakúska vďaka novému priamemu spojeniu do Viedne, Linzu a Salzburgu vzrástla.



Terst, ktorý spracúva najväčšie objemy tovarov spomedzi talianskych prístavov, v súčasnosti profituje z podstatných investícií do železničných spojení v posledných rokoch. Vďaka tomu vzrástla jeho konkurencieschopnosť.