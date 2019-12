Prístav v Terste získa od EÚ milióny eur na výstavbu železničnej trate

Terst/Luxemburg 21. decembra (TASR) - Európska únia uvoľní 45 miliónov eur na rozvoj talianskeho prístavu v Terste. Európska investičná banka (EIB) poskytne 39 miliónov eur a ďalších 6,5 miliónov eur príde z Nástroja na prepájanie Európy (CEF - Connecting Europe Facility).



Peniaze poslúžia na projekt výstavby železničných trás v areáli prístavu pod názvom TriesteRailPort. Vďaka projektu zamestná prístav ďalších 400 ľudí.



"Terst je prvý taliansky prístav so 70 kilometrov dlhou železničnou traťou, ktorá sa pripojí na národné a medzinárodné trasy. Priamo v termináli prístavu tak bude možné zostaviť nákladné súpravy, ktoré budú smerovať okrem iného do Rakúska, Nemecka, Českej republiky, Švajčiarska a Luxemburska," zdôraznil správca prístavu v piatkovom vyhlásení.



"Tieto peniaze dokazujú záujem EÚ o prístav v Terste, strategické a dynamické centrum, ktoré výrazne investuje do železnice a ekologickej prepravy tovarov," dodal Zeno D'Agostino, prezident prístavného úradu.