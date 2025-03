Prístavné poplatky pre čínske lode ovplyvnia lodné spoločnosti

Paríž/Washington 1. marca (TASR) - Návrhy USA, ktoré plánujú zasiahnuť lode vyrobené v Číne vysokými prístavnými poplatkami, budú mať veľký vplyv na všetky firmy v odvetví kontajnerovej dopravy. Väčšina kontajnerových plavidiel sa totiž vyrába v Číne. Upozornila na to francúzska lodná spoločnosť CMA CGM. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Kancelária amerického obchodného zástupcu navrhla poplatky až vo výške 1,5 milióna USD (1,44 milióna eur) pre plavidlá vyrobené v Číne, ktoré vstúpia do amerických prístavov. Ide o súčasť vyšetrovania expanzie Číny v sektore stavby lodí, námornej dopravy a logistiky.



"Čína stavia viac ako polovicu všetkých kontajnerových lodí na svete, takže by to malo významný vplyv na všetky lodné spoločnosti," povedal novinárom finančný riaditeľ CMA CGM Ramon Fernandez.



Spoločnosť CMA CGM je treťou najväčšou kontajnerovou prepravnou firmou na svete. Má veľké zastúpenie v USA, kde prevádzkuje niekoľko prístavných terminálov, zatiaľ čo jej dcérska spoločnosť APL má desať lodí, ktoré sa plavia pod vlajkou USA, povedal Fernandez.



Skupina už očakáva určitý vplyv na lodnú dopravu v tomto roku po zavedení nových ciel amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Snaha vyhnúť sa clám už v minulom roku prispela k zvýšeniu lodnej prepravy, čo je trend, ktorý pokračoval aj na začiatku roka 2025, povedal Fernandez.



CMA CGM vykázala v roku 2024 nárast objemu prepravy o 7,8 %, čo prinieslo skupine zvýšenie tržieb o 18 % na 55,48 miliardy USD.



Výhľad na tento rok je však menej priaznivý vzhľadom na geopolitickú neistotu a riziko nadmernej kapacity plavidiel, povedal.



(1 EUR = 1,0411 USD)