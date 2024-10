Prístavy na východe USA a v Mexickom zálive zasiahol štrajk robotníkov

New York 1. októbra (TASR) - Pracovníci v prístavoch na východnom pobreží USA a na pobreží Mexického zálivu začali v utorok skoro ráno štrajk. Ide o ich prvú veľkú protestnú akciu za takmer 50 rokov, pričom sa zastavil tok približne polovice námornej dopravy v krajine, keďže rokovania o novej pracovnej zmluve zlyhali pre spory o mzdy. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Štrajk blokuje tok širokej škály produktov od potravín až po dodávky automobilov. Zasiahol prístavy od Maine po Texas, pričom analytici varovali, že bude stáť ekonomiku miliardy dolárov denne, ohrozí pracovné miesta a zvýši infláciu.



Zväz International Longshoremen's Association (ILA), ktorý zastupuje 45.000 prístavných pracovníkov, rokoval so zamestnávateľskou skupinou United States Maritime Alliance (USMX) o novom šesťročnom kontrakte do polnoci 30. septembra.



ILA vo vyhlásení v utorok uviedol, že odmietol konečný návrh USMX, keďže "ani zďaleka nespĺňa požiadavky jeho členov".



Líder ILA Harold Daggett povedal, že zamestnávatelia, ako prevádzkovateľ kontajnerových lodí Maersk a jeho APM Terminals North America, neponúkli primerané zvýšenie miezd. Nesúhlasili ani s požiadavkami na zastavenie projektov automatizácie prístavov. USMX zase tvrdí, že ponúkla zvýšenie miezd o takmer 50 % oproti predchádzajúcemu návrhu.



"Sme pripravení bojovať tak dlho, ako to bude potrebné, zostať štrajkovať počas akéhokoľvek časového obdobia, aby sme dostali mzdy a ochranu proti automatizácii, ktorú si naši členovia ILA zaslúžia," povedal Daggett v utorok.



Štrajk, prvý ILA od roku 1977, znepokojuje podniky v celých USA, ktoré sa spoliehajú na námornú lodnú dopravu pri vývoze svojich tovarov alebo zabezpečovaní dôležitých dovozov. Štrajk sa týka 36 prístavov, ktoré manipulujú s celým radom kontajnerového tovaru od banánov cez oblečenie až po autá.



Len v prístavoch v oblasti New Yorku čaká na vyloženie takmer 100.000 kontajnerov a 35 kontajnerových lodí mieri do New Yorku, kam by mali doraziť v priebehu budúceho týždňa.



Spor zasiahne aj amerického prezidenta Joea Bidena a viceprezidentku Kamalu Harrisovú počas predvolebnej kampane. Harrisová sa v novembri stretne v súboji o post prezidenta s republikánom a bývalým prezidentom Donaldom Trumpom.



Šéf kancelárie prezidenta Jeff Zients a ekonomická poradkyňa Bieleho domu Lael Brainardová v pondelok (30. 9.) naliehali na USMX a ILA, aby spor vyriešili spravodlivo a rýchlo. Bidenova administratíva však opakovane vylúčila použitie federálnych právomocí na prerušenie štrajku v prípade, že sa rokovania ocitnú v slepej uličke.



Prezidentka americkej obchodnej komory Suzanne Clarková v pondelok vyzvala Bidena, aby to prehodnotil, a povedala, že "by bolo nerozumné, keby spor spôsobil nášmu hospodárstvu taký šok".



Biely dom sa v utorok bezprostredne nevyjadril, ale jeho predstavitelia povedali agentúre Reuters, že dúfa v krátky štrajk.