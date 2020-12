Prístup Čechov k bytom je najhorší od svetovej finančnej krízy

Praha 19. decembra (TASR) - Napriek tomu, že pandémia nového koronavírusu naberá na obrátkach, Česi majú k vlastnému bývaniu najďalej za vyše 12 rokov. Podľa decembrových štatistík Českej národnej banky (ČNB) sa totiž priemerné ceny bytov v Českej republike priblížili k 11-násobku priemerného ročného príjmu obyvateľov. Dôvodom sú roztvárajúce sa nožnice medzi tempom rastu príjmov a cien bytov počas súčasnej krízy.



Z pohľadu záujemcov o byty bolo horšie naposledy v lete 2008, teda tesne pred nástupom svetovej finančnej krízy. A k obratu tohto trendu zrejme tak skoro nepríde, informoval server e15.cz.



"Zatiaľ čo rast príjmov domácností sa spomalil, ceny nehnuteľností tempo rastu zvyšovali," uviedla ekonómka Raiffeisenbank Helena Horská. Ako dodala, zatiaľ čo priemerné príjmy sa v 3. štvrťroku zvýšili medziročne zhruba o 5 %, ceny bytov majú nakročené k dvojnásobku.



Vrcholne nedostupné boli byty v Česku počas 2. a 3. štvrťroka 2008, keď ľudia potrebovali na byt 11,2-násobok svojho ročného príjmu. "Momentálna situácia je najhoršia v poslednej dekáde," uviedol šéf poradenskej spoločnosti Golem Finance Libor Ostatek. Ekonomická recesia v dôsledku pandémie pridusila iba rast platov, naopak, cenám bytov fúkla do plachiet.



"Len čo ČNB znížila sadzby opäť k nule, mnoho ľudí to začalo vnímať ako príležitosť zobrať si za relatívne nízky úrok hypotéku, než začnú úroky opäť stúpať," povedal analytik Finez Investment Management Jan Traxler. Byty poslúžili aj ako bezpečný prístav. "V kríze sa ľudia viac upli na istotu reálnych aktív a ceny bytov vďaka neistote vyvolanej pandémiou vzrástli," dodal ekonóm poradenskej spoločnosti Partners Martin Mašát.



Významnými dôvodmi pre rast cien bytov bolo aj rozvoľnenie pravidiel na poskytovanie hypoték zo strany ČNB v kombinácii s ostrejšou konkurenciou medzi poskytovateľmi hypoték a bojom o každého nového klienta. Podobne zafungovalo aj zrušenie dane z nadobudnutia nehnuteľnosti či pád úrokov na bankových účtoch.



Najhoršie sú v súčasnosti dostupné pražské novostavby. Ako vyplýva z decembrovej štúdie developerskej spoločnosti Central Group, priemerný obyvateľ Prahy zarába na nový byt s rozlohou 70 m2 13,9 roka, teda zďaleka najviac z hlavných miest všetkých susedných štátov Česka. A ako dodal Jan Traxler, neverí, že by sa na tomto trende v dohľadnej dobe malo niečo zásadné zmeniť.