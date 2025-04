Prístup k údajom na posúdenie energopomoci prerokujú zrýchlene

Bratislava 1. apríla (TASR) - Vládny návrh zákona o poskytovaní údajov na účel adresnej energopomoci prerokuje Národná rada (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní. Rozhodli o tom v utorok poslanci.



Ministerstvo hospodárstva (MH) SR by malo mať na požiadanie prístup k sociálno-ekonomickým údajom obyvateľov, na základe ktorých posúdi potrebu kompenzácií nákladov na energie. Bude môcť žiadať niektoré údaje napríklad z katastra nehnuteľností, finančnej správy, Sociálnej poisťovne alebo z informačných systémov energetických distribučných spoločností.



„Cieľom zberu a analýzy údajov je vytvorenie a napĺňanie logicky štruktúrovanej databázy prevádzkovanej ministerstvom, ktorá sa v ďalšom období transformuje na komplexný informačný systém na vyhodnocovanie ohrozenia jednotlivých domácností energetickou chudobou a miery ich ohrozenia pri vytvorení registra odberných miest so všetkými relevantnými údajmi potrebnými na inštitucionalizovanie systému adresnej energopomoci,“ uviedol rezort hospodárstva.



Zákon ministerstvu stanovuje, o ktoré údaje môže jednotlivé inštitúcie a firmy požiadať. Najviac údajov môže podľa návrhu získať z registra fyzických osôb, a to vrátane národnosti posudzovaného. Druhý najvyšší počet údajov môže rezort získať z katastra nehnuteľností.



Ministerstvo si dalo do zákona aj povinnosť prijať primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu súkromia a osobných údajov. Zákon ustanovuje, že rezort spracúva a uchováva získané údaje poskytnuté najdlhšie po dobu jedného roka odo dňa ich poskytnutia. Po uplynutí tejto doby ministerstvo údaje bezodkladne zlikviduje.