Prístup k vzácnym zeminám bude prioritou EÚ na samite v Číne

Brusel 19. júna (TASR) - Lídri Európskej únie (EÚ) sa na samite s Čínou na budúci mesiac pokúsia získať lepší prístup k čínskym vzácnym zeminám a kritickým nerastom. Uviedli to vo štvrtok štyri zdroje oboznámené s plánmi. Obe strany budú riešiť tiež množstvo otázok súvisiacich s clami. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Čína má už roky takmer monopol na produkciu vzácnych zemín. Po zavedení ciel v USA 2. apríla, zvýšila kontrolu vývozu týchto nerastných surovín, ktoré sa využívajú v množstve produktov, od automobilov cez obranný priemysel až po výrobu obnoviteľnej energie.



Čína má tiež spory s EÚ, pretože blok sa snaží chrániť svoj automobilový sektor pred lacnejším čínskym dovozom, zatiaľ čo Peking oznámil zavedenie ciel na európske brandy.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Antonio Costa navštívia Peking 24. až 25. júla, aby si pripomenuli 50 rokov vzťahov medzi EÚ a Čínou. Samit sa uskutoční dva týždne po termíne, ktorý USA stanovili pre väčšinu obchodných partnerov na uzavretie dohôd o odvrátení vyšších, tzv. recipročných ciel.



Keďže výrobcovia automobilov upozornili, že čínske vývozné obmedzenia na zliatiny, zmesi a magnety vzácnych zemín by mohli spôsobiť oneskorenie výroby, očakáva sa, že európski lídri budú o tom rokovať v Pekingu, uviedol predstaviteľ EÚ, ktorý nechcel byť menovaný.



Čínske ministerstvo obchodu v máji oznámilo, že urýchlilo vydávanie licencií na dodávky vzácnych zemín pre firmy z EÚ. Jeden európsky diplomat však tvrdí, že z niekoľkých stoviek žiadostí sotva polovica vykazuje známky spracovania.



Kríza v zásobovaní vzácnymi zeminami a produktami z nich je len jedným z množstva obchodných konfliktov medzi Európou a Čínou. Brusel uvalil clá na elektrické vozidlá vyrobené v Číne pre nespravodlivé štátne dotácie. Peking ako odvetu zaviedol antidumpingové opatrenia na brandy z EÚ a začal tiež vyšetrovať dovoz bravčového mäsa a niektorých mliečnych výrobkov z EÚ.



Prípravy samitu neprebiehajú hladko. Hostiteľom mal byť Brusel, ale Čína naznačila, že prezident Si Ťin-pching nepocestuje do belgického hlavného mesta. Za miesto konania bol tak vybraný Peking.



Niektorí predstavitelia EÚ naznačili, že neočakávajú významné dohody na samite, pričom jeden z nich poznamenal, že Čína „hrá so svojimi kartami veľmi dobre“. Peking si uvedomuje význam vzácnych zemín a čaká na ústupky.



EÚ chce, aby Čína udeľovala licencie pre vzácne zeminy na dlhšie obdobie alebo ich pre ňu zrušila. Chce, aby Peking jasne rozlišoval medzi EÚ a Spojenými štátmi.



Ďalší európsky zdroj uviedol, že blížiaci sa termín na zabezpečenie dohody s USA by mohol tlačiť na EÚ, aby bola tvrdá voči Číne výmenou za zmiernenie amerických ciel. To ale skomplikuje Bruselu snahy o dohodu s Pekingom.



Čína zase chce, aby EÚ nahradila svoje dovozné clá na čínske elektrické vozidlá záväzkami minimálnej ceny a ďalšími ústupkami po tom, čo odložila uvalenie ciel na európsku brandy. Podľa Číny sú rozhovory v záverečnej fáze, ale predstavitelia EÚ tvrdia, že sa zatiaľ dosiahol len malý pokrok.